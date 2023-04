Syusy Blady e Patrizio Roversi, li ricordate? Erano i protagonisti di turisti per caso? Ecco come sono ridotti oggi

A distanza di molti anni dal programma televisivo Turisti per caso su Rai tre, i due conduttori Syusy Blady e Patrizio Roversi hanno fatto una scelta: non ci crederete mai.

La coppia indelebile di Rai 2, ha fatto viaggiare milioni di telespettatori grazie al loro programma Turisti per caso. La nota trasmissione ha esordito negli anni ’90 e fino all’inizio degli anni 2000, ha portato il pubblico alla scoperta di luoghi meravigliosi in tutto il mondo.

Purtroppo, corre l’anno 2006 e in quel periodo fu mandata in onda l’ultima puntata del programma destinato a rimanere solamente un dolce ricordo per i telespettatori Rai. A distanza di molti anni, il pubblico si chiede che fine hanno fatto i conduttori storici del programma. La coppia infatti, ha conquistato l’Italia non solo per la loro bravura e la bellezza del programma. Syusy e Patrizio sono rimasti impressi anche per la loro storia d’amore iniziata proprio dietro i riflettori.

La rottura

Dopo ben 20 anni di marimonio alle spalle e la nascita della figlia Zoe nel 1994, la coppia si separa nel 2002, portando con sè il dispiacere da parte dei telespettatori. Tuttavia, la questione non è andata ad influire in nessun modo nel loro rapporto lavorativo. Syusy e Patrizio trovano la loro armonia, continuando con successo la loro collaborazione. Questa situazione ha generato nel pubblico una profonda ammirazione per la coppia che anche sta volta lancia un messaggio positivo.

Dopo la chiusura del programma nel 2006, entrambi hanno continuato a lavorare nel settore dei viaggi. Patrizio si è risposato e ha pubblicato diversi libri, mentre lei ha partecipato a Ballando con le stelle. Ad oggi però, la coppia di conduttori sembra letteralmente sparita dal mondo dello spettacolo. Che fine hanno fatto Patrizio Roversi e Syusy Blady?

La nuova vita di Patrizio e Syusy

La coppia di Turisti per caso ha cambiato vita, ma non obbiettivo: far scoprire luoghi magici e inesplorati. Nonostante la separazione e il nuovo matrimonio di Patrizio, sembra proprio che i due non abbiano nessuna intenzione di separarsi. Patrizio e Syusy sono a capo di Italia Slow Tour, un’agenzia che si occupa di turismo tutto all’italiana.

A distanza di anni la coppia non ha abbandonato la passione per il turismo, ma questa volta si occupano dei territori del nostro paese, facendo scoprire la bella Italia, avvolte nascosta.

Il loro umorismo e la loro simpatia che li contraddistingue, aiuta ancora milioni di persone nella scelta di un viaggio. I due colleghi in una vecchia intervista hanno ammesso: “Continuiamo a lavorare insieme come sempre, essendo in società insieme. Siamo genitori, siamo amici, siamo colleghi. Insomma siamo molto legati ma liberi di fare la nostra vita”. Syusy e Patrizio sono sicuramente un grande esempio per molte persone.