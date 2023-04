Michelle Hunziker è stanca, non ce la fa più: ha detto basta | Il gesto estremo

La conduttrice Michelle Hunziker si è lasciata andare ad un breve sfogo sui social ed ha parlato del suo ruolo di nonna: le sue dichiarazioni.

Nel corso delle ultime settimane Michelle Hunziker si è ritrovata a gestire diverse novità nella sua vita. Per quanto riguarda la sfera professionale, la conduttrice ha infatti fatto il suo ritorno al timone di Striscia la Notizia ed al fianco del suo grande amico Gerry Scotti.

Senza dubbio però la novità più importante è quella legata alla sua sfera personale ed arrivata pochi giorni fa. Lo scorso 30 marzo infatti sua figlia Aurora, nata dal suo matrimonio con Eros Ramazzotti, ha dato alla luce il suo primo bambino.

La nascita del piccolo Cesare ha cambiato la vita dei genitori Aurora e Goffredo ma anche quella di Michelle diventata quindi nonna. Proprio su questo nuovo ruolo ha deciso di soffermarsi per lanciare un messaggio molto importante.

Michelle Hunziker, il ruolo di nonna: le parole sui social

La nota conduttrice di casa Mediaset ha da poco spento 46 candeline e come regalo alcuni mesi più tardi è arrivato il piccolo Cesare nella sua vita. Con ironia Michelle ha commentato la nascita del bambino che allo stesso tempo è il primo maschio di casa Hunziker dopo tante donne. Un arrivo che ha reso quindi tutti felici, compresa la conduttrice che sui social ha parlato proprio del ruolo della nonna.

Con uno sfogo su Instagram la conduttrice ha sottolineato: “In questa nuova veste di nonnitudine ho scoperto una cosa molto interessante. L’Italia pullula di nonni e nonne 40enni ma c’è una sorta di tabù e non vogliono farsi chiamare così. Insorgete nonne, oggi la nonnitudine non ha a che fare con l’età. Nel 2023, con tutte le battaglie che stiamo facendo, vuoi non battagliare per dimostrare che la nonnitudine non è legata all’età anagrafica“.

La nascita di Cesare e le prime parole di mamma Aurora: grande gioia

Michelle è quindi molto felice di essere diventata nonna così giovane del piccolo Cesare Augusto. Allo stesso modo anche Aurora non vedeva l’ora di mettere al mondo il bimbo che per nove mesi ha portato nel suo pancione. Una nascita che le ha cambiato la vita e lo confermano le sue prime dichiarazioni sui social: “Sto assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta“.

Intanto, la coppia di neogenitori in questi giorni ha anche lasciato la clinica inSvizzera dove Aurora ha partorito. I due sono tornati a casa e sui social hanno pubblicato le prime foto del bambino senza però mostrarne ancora il volto.