Francesco Totti preoccupato, travolto da un nuovo scandalo: finisce nell’oblio

Bomba di gossip con protagonista ancora una volta l’ex calciatore Francesco Totti costretto a dover gestire una nuova accusa scandalo.

L’ultimo anno per Francesco Totti non si è rivelato essere molto semplice e soprattutto per problemi strettamente privati. A giugno del 2022, l’ex calciatore e la sua ormai ex moglie Ilary Blasi hanno annunciato la fine della loro storia dopo quasi 20 anni insieme.

Una notizia viziata da uno scandalo in quanto la decisione di Ilary è arrivata dopo la scoperta di una seconda donna nella vita del marito. Non a caso dopo poche settimane dal comunicato ufficiale, l’ex calciatore è apparso in compagnia di Noemi Bocchi ossia la persona con cui adesso convive.

In queste ore però oltre l’accusa di tradimento ed il difficile divorzio in corso, per Totti è arrivata una ulteriore brutta notizia che questa volta vede coinvolta sua figlia Chanel.

Francesco Totti, le accuse contro la figlia Chanel: scoppia il caos

Nei loro 17 anni di grande amore, Totti ed Ilary hanno costruito anche una famiglia composta dai figli Christina, Chanel e la piccola Isobel. Proprio la secondogenita della coppia adesso rischia però di causare non pochi problemi ai genitori già impegnati in un divorzio molto complicato. In queste ore infatti una nota utente di TikTok ha accusato Chanel di essere l’amante del suo compagno.

Nel suo sfogo ha raccontato: “Con la bambina di 2 mesi apro il telefono del mio fidanzato e trovo la chiamata di Chanel Totti. Le scrivo e lei nega ma lui dopo qualche giorno viene e gli faccio vedere le prove. Lui conferma e lo caccio di casa. Io scrivo di nuovo a lei che mi dice che il problema non è suo ma di Christian” .

Chanel Totti nella bufera: il gesto che ha scatenato tutto

La ragazza in questione ha quindi accusato anche i genitori di Chanel: “Quando si sono sentiti, lui stava con me quindi lei ha fatto l’amante. Un applauso all’educazione data a questa bambina. Lui è il problema principale ma a me hanno insegnato i valori e quindi gli uomini delle altre sono trasparenti”.

La De Vivo ha infine spiegato perché ha scelto di fare adesso questa confessione per tutelare sua figlia: “Proprio oggi hanno messo una foto insieme su Instagram quindi dal momento che loro pubblicano, io mi sento di dare una giustificazione al perché non sto con il mio ex“. Dal canto suo Chanel non ha ancora commentato l’accaduto e non è chiaro se deciderà di dare anche la sua versione della storia.