Ambra Angiolini, la sua vita disastrata dall’infausta situazione: “Non ho più una gamba”

Ambra angiolini racconta ad un intervista a Vanity Fair, un incidente spiacevole che l’ha segnata profondamente: ecco cosa è successo.

Oggi parliamo di un altro noto personaggio dello spettacolo. Ambra Angiolini è una cantante, attrice e conduttrice italiana che come molte altre, ha avuto il suo debutto negli anni ’90. Il suo esordio è arrivato quando la bellissima Ambra era ancora ragazza, partecipando al programma estivo Bulli e Pupe. Nel 1992/1993 sbarca grazie alla conduzione di Non è la Rai.

Questa tappa è stata fondamentale per la giovane conduttrice che conquista il cuore del pubblico. Da quel programma infatti, Ambra ha avuto modo di mostrare all’Italia il suo più grande talento: la musica. Ambra pubblica i suoi primi album in veste di cantante e partecipa al Musical Emozioni nel 2001. I fan la ricorderanno per il bellissimo brano “T’appartengo”.

Ambra tuttavia, continua nel tempo la sua carriera da conduttrice, sia radiofonica che televisiva, riscontrando un successo clamoroso tra il pubblico. Successivamente partecipa come attrice nel film Saturno contro, vincendo nel 2007 premi come il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice protagonista. Ambra si aggiudica anche il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

La showgirl si dimostra un vero e proprio talento nel mondo dello spettacolo, ma la donna è conosciuta anche per la sua estrema sensibilità. Ambra racconta a tutto il suo pubblico un evento che l’ha segnata particolarmente e che, le ha fatto cambiare il modo di vedere le cose.

“Non ho più una gamba”

Ambra Angiolini ha entrambi gli arti inferiori, ma la vicenda che vi stiamo per raccontare ha lasciato comunque un segno indelebile nella mente della conduttrice. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, Ambra racconta un episodio che è successo proprio nel momento in cui ha iniziato a fare volontariato.

“Al primo incontro faccio quello che so fare, una lezione di teatro. Dico: ora camminate come se ci fosse il sole. Ora come se facesse freddissimo. Ora con una gamba sola. Tutti partecipano tranne due ragazze. Me la prendo con una e le dico ‘perché non partecipi?’. Lei mi risponde: non ho più una gamba, non riesco a camminare. Volevo morire, sparire, dileguarmi”.

In quel momento Ambra avrebbe voluto sotterarsi, ma da questa storia la conduttrice ha imparato tanto. Ovviamente la conversazione si è risolta ben presto, ma Ambra da lì ha capito che, per giudicare l’atteggiamento di una persona bisogna avere tatto perché non si può mai sapere chi abbiamo di fronte e quello che sta passando.