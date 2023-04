Nikita Pelizon distrutta, la confessione è spiazzante: non c’è più alcuna speranza per lei

Brutte notizie per l’ex gieffina Nikita Pelizon ed il suo futuro con un ex compagno di gioco: la rivelazione lascia senza parole.

Dopo circa sei mesi di percorso, Nikita Pelizon ha vinto la sua edizione del Grande Fratello Vip. Un successo che una parte di pubblico non si aspettava in quanto Oriana Marzoli è parsa in vantaggio fino a poche ore prima della finale.

Un successo comunque meritato vista la lunga permanenza in casa e soprattutto le tante difficoltà che si è vista costretta ad affrontare. Uno su tutti il suo rapporto con Luca Onestini che da un’amicizia si è trasformato in qualcosa di più ma solo per lei.

Una situazione che ha messo i due l’uno contro l’altro in casa e la situazione rischia di non cambiare nemmeno adesso. Al contrario per Nikita le cose rischiano di mettersi male a causa delle ultime dichiarazioni di Luca.

Nikita Pelizon, le parole di Luca Onestini: pensa ancora alla sua ex

Luca Onestini ha di recente rilasciato la sua prima intervista fuori dalla casa del GF Vip. L’ex gieffino ha parlato durante il consueto appuntamento con Sophie Codegoni ed il format Casa Chi. Ad attirare l’attenzione di tutti non solo le sue parole su Nikita ma anche quelle che ha dedicato alla sua ex Ivana Mrazova. La modella è entrata in casa come ospite ed ha a quanto pare cambiato le carte in tavola.

Onestini è parso infatti ancora molto preso da lei: “È stata un’emozione molto forte. Lei è molto importante per me, il resto è passato in secondo piano“. Ivana in casa ha quindi cancellato anche quello che per alcune settimane ha tenuto vicini Luca e Nikita. Inoltre se l’arrivo di Luca è stato per la Pelizon il momento più bello, per Onestini lo è stato proprio l’ingresso di Ivana: “Forse è stata l’emozione più forte vissuta in casa“.

Luca Onestini, il suo pensiero per Ivana: Nikita già dimenticata

Nel corso della stessa intervista Onestini ha poi ammesso: “Vediamo come va. Il ritorno non lo escludo ma tutto con calma perché dobbiamo capire tante cose. Adesso ci aspetta la nostra vita libera e vorrei godermi la privacy”. L’ex gieffino ha quindi confermato che si sono visti in gran segreto dopo la sua uscita e non solo.

Da queste parole si evince come almeno lui sia ancora interessato a rimettere insieme i pezzi del loro rapporto. I due si sono infatti lasciati l’anno scorso dopo diversi anni insieme e dopo essersi conosciuti nella casa del GF Vip durante la seconda edizione.