Silvia Toffanin e la chirurgia estetica: il prima e dopo è ignobile | Cambiamento senza precedenti

La nota conduttrice di Verissimo Silvia Toffanin, non ha mai ammesso di essersi sottoposta a chirurgia, tuttavia le foto parlano chiaro.

La sua semplicità, dolcezza e sensibilità, hanno fatto sì che il programma di Verissimo riscontrasse il successo che possiamo appurare ad oggi. Una donna molto riservata Silvia Toffanin, che non ha mai parlato dei suoi ritocchi estetici, ma paragonandola alla ragazza che partecipò a Miss Italia negli anni ’90, qualcosa nel frattempo è stato fatto. il suo aspetto sembra evidentemente cambiato, ma non a causa dell’età.

Negli ultimi anni la chirurgia estetica, come le semplici iniezioni di acido ialuronico, hanno preso piede nel quotidiano. I trattamenti che prima potevano sembrare solamente alla portata dei vip del mondo dello spettacolo, ad oggi sono sempre più frequenti e normalizzati. Quando un personaggio è noto e quotidianamente visibile al pubblico, certi cambiamenti diventano poco evidenti, in quanto vengono effetuati in modo e maniera da riscontrarne piccole modifiche graduali. Questo vale anche per Silvia Toffanin che, durante gli anni è stata sottoposta a diversi interventi, tutto in maniera molto riservata.

Questo dettaglio che è stato tenuto nascosto non cambierà di certo l’opinione che il pubblico si è fatto su di lei. Silvia infatti, ha avuto una carriera strepitosa. Dopo la sua partecipazione a Miss Italia, ha esordito come letterina a Passaparola, condotto da Gerry Scotti, da lì il suo percorso è stato tutto in salita. La conduttrice condivide la sua vita con Piersilvio Berlusconi, con cui ha avuto due bellissimi figli.

Per capire meglio di quali ritocchi stiamo parlando, torniamo indietro nel tempo, esattamente agli esordi della bellissima Silvia Toffanin.

I ritocchi estetici segreti di Silvia Toffanin

La sua bellezza – nonostante le evidenti modifiche – è rimasta abbastanza naturale, portando il suo pubblico a non riscontrare drastici cambiamenti che solitamente vanno a cambiare – se non peggiorare – la struttura naturale e armoniosa di un volto.

Nella foto che mostra un prima e dopo, cade subito all’occhio una differenza significativa nella zona degli zigomi, che troviamo molto più pieni e strutturati. Per quanto riguarda le labbra invece, molto probabilmente si è sottoposta a qualche ritocco, ma viste le nuove metodologie poco invasive, potrebbe trattarsi di qualche seduta periodica di iniezione all’acido ialuronico.

Come accennato in precedenza, non parliamo di affermazioni certe, in quanto lei stessa non ha mai rilasciato dichiarazioni. Da non dimenticare un dettaglio importante: Silvia ha a disposizione equipe di make up artist professionisti che, possono tranquillamente cambiare un volto di una persona a colpi di pennello; visto il dubbio, lasciamo ai vostri occhi il giudizio.