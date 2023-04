Giulia Stabile sta soffrendo, l’appello disperato: “Aiutatemi”

Giulia Stabile, nota ballerina di Amici di Maria De Filippi, ha presentato una disperata richiesta sui social: sta soffrendo molto.

In questi anni il pubblico ha potuto vedere Giulia Stabile in due ruoli. Il primo è quello della ballerina sia come allieva che come professionista del talent Amici di Maria De Filippi. Il secondo ruolo che si è ritrovata a ricoprire è invece quello di co-conduttrice per Tu Si Que Vales.

Il suo nome in questi due anni ha però infiammato anche il gossip con la sua vita sentimentale e con la sua storia d’amore con Sangiovanni. I due si sono conosciuti nella nota scuola di Canale 5 e dopo alcuni mesi si sono dati il primo bacio dando così il via ad una storia d’amore.

Sin dalla fine del talent, la coppia è però finita più volte nell’occhio del ciclone a causa di alcune ipotesi di crisi. L’ultima in ordine di tempo ha però scatenato la reazione della ballerina.

Giulia Stabile, le segnalazioni su Sangiovanni: l’ultima è clamorosa

Giulia e Sangiovanni fanno coppia fissa da ormai diversi anni e i due hanno anche fatto le dovute presentazioni in famiglia. All’inizio della loro storia si sono mostrati spesso insieme sui social ed anche particolarmente affiatati. Inoltre hanno raccontato della serenità che insieme hanno raggiunto così come con le rispettive famiglie. Nell’ultimo periodo invece la coppia ha deciso di agire diversamente.

Sia la ballerina che il cantante hanno confermato di voler tenere la loro storia lontana dai social e questo ha dato il via ad una serie di problematiche. La più difficile da gestire quella relativa alle numerose segnalazioni che ogni giorno arrivano a Giulia e con protagonista il fidanzato. L’ultima in ordine di tempo quella su TikTok con una giovane utente che ha sottolineato di aver letto di Sangiovanni in discoteca abbracciato ad una ragazza.

Sangiovanni, la segnalazione scatena Giulia: situazione insostenibile

La segnalazione ha scatenato la reazione di Giulia e non perché la ballerina sembri credere a quello che le hanno raccontato. Al contrario la nota professionista ha deciso di approfittarne per fare un appello disperato a tutti: “Sono arrivata al limite con queste continue invenzioni. Vi prego fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male“.

Queste sue parole da un lato rivelano come queste finte segnalazioni siano dolorose per loro. Dall’altro invece confermano come la storia tra i due stia andando avanti ma soprattutto a gonfie vele.