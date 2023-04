Carolina Crescentini, dopo Mare Fuori la tragedia: il grave problema di salute

Carolina Crescentini: Mare fuori ha portato l’attrice ad avere un grave problema di salute, lei stessa lo racconta al suo pubblico.

Chi conosce la serie evento Mare Fuori, saprà benissimo chi è Carolina Crescentini, l’attrice che interpreta Paola. Lei infatti, è una dei personaggi principali della fiction: l’abbiamo conosciuta in vesti di nuova direttrice dell’istituto penitenziario. Paola è una donna forte e autoritaria, ma la sua personalità viene messa a dura prova dalla nuova esperienza che la vede inserita in un carcere minorile. Da quel momento Paola si trova alle prese con una realtà a lei sconosciuta.

Il suo personaggio nella fiction è stato davvero complesso. Abbiamo visto Carolina entrare nei panni di Paola, una donna che perse marito e figlio in grembo a causa di un’incidente stradale. La donna ha perso parte della mobilità di una gamba, ma cosa ancora più grave, è stata l’isterectomia a cui ha dovuto sottoporsi, che le ha tolto la possibilità di avere figli.

Un ruolo complesso, ma che Carolina è riuscita ad interpretare con eccellenza. D’altronde, Crescentini è un’attrice professionista in quanto ha recitato per fiction importanti come Carabinieri su Canale 5.

Tuttavia, per interpretare appieno il suo ruolo, ed essere coerente con il personaggio, Carolina ha dovuto fare i conti con un problema di salute causato dalle riprese.

Carolina Crescentini: il problema di salute dopo le riprese di Mare Fuori

Carolina durante un’intervista svela che le riprese di Mare Fuori, oltre ad essere complesse a livello emotivo, le hanno causato problemi di natura fisica: “Mi porto tanto, tutte le storie ed anche dei problemi fisici perché Paola è claudicante e quella postura mi ha creato dei problemi. Ho zoppicato per tre stagioni e siccome delle scene vengono rifatte mille volte mi si è girato il bacino”.

Per Carolina, interpretare un personaggio zoppicante, ha messo a dura prova le sue condizioni fisiche, tuttavia racconta con orgoglio il suo personaggio: “Paola ha un percorso particolare. Non ha mai diretto un carcere minorile ma ha studiato molto quindi era tutta codice penale e procedure, era fredda. Poi sia io che Paola ci siamo persi negli occhi di questi ragazzi che all’inizio non erano attori professionisti ma mettevano in scena la loro vita. E poi nella terza serie è diventata di manica larga forse un po’ troppo per questo è stata cacciata”.

Purtroppo, per quanto riguarda la quarta stagione in uscita nei primi mesi del 2024, non troveremo più Paola, in quanto è stata dichiarata non più idonea al ruolo. Nella quarta serie lascerà Napoli per tornare al Tribunale di Ancona. Questo è il pronostico e lo spoiler annunciato dal regista, chissà se saranno previsti colpi di scena.