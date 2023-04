Rai, addio al volto di punta della Tv: non c’è stato nulla da fare

Futuro in bilico per un noto e storico volto di casa Rai in vista della prossima stagione: la sua versione della storia.

Alcune clamorose indiscrezioni emerse in questi giorni hanno gettato una grande ombra sul futuro in casa della Rai. Diversi volti noti della rete ma anche diversi format sono infatti a rischio. Alcuni di questi potrebbero essere cancellati dal palinsesto mentre alcuni protagonisti sostituiti.

Una situazione su cui si dovrà luce nel corso delle prossime settimane anche perché a giugno dovranno essere resi noti i dettagli della prossima stagione. In vista di queste decisioni qualcuno ha deciso di rompere il silenzio e si tratta della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Il suo nome è finito in cima alla lista dei possibili esclusi dalla giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La diretta interessata in queste ore ha quindi deciso di rompere il silenzio per raccontare la sua versione.

Rai, Selvaggia Lucarelli via da Ballando: il suo commento

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha deciso di aprire un box domande per rispondere alle curiosità degli utenti che la seguono su Instagram. In poche ore sono arrivate tantissime domande sul suo privato ma soprattutto sul suo lavoro. La Lucarelli ha deciso di rispondere ad una domanda in particolare ovvero quella sulla sua presunta sostituzione a Ballando. A tal proposito ha raccontato: “Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente“.

Non contenta ha poi aggiunto: “A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi, veri o no che siano, non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita, figuriamoci in tv”.

Selvaggia Lucarelli verso l’addio: ecco chi potrebbe prendere il suo posto

Dalle parole si evince quindi come non sia ancora stata licenziata dalla rete ma allo stesso tempo non è stata nemmeno confermata la sua presenza. Tutto resta in bilico anche se la giornalista ha voluto rimarcare tutto ciò che ha fatto per la rete ma soprattutto è parsa consapevole delle sue qualità.

Tutto deve quindi essere deciso anche se nel corso delle ultime settimane la sua sostituzione ha fatto discutere anche perché è emerso il nome della possibile sostituta. Secondo Pipol potrebbe arrivare la conduttrice Barbara D’Urso al suo posto in vista del mese di settembre. Anche in questo caso si tratta però di una clamorosa indiscrezione ancora da confermare.