Ilary Blasi devastata, lo ha scoperto dai giornali: si sono lasciati anche loro

Bomba di gossip per la conduttrice Ilary Blasi che deve fare i conti con la fine della loro storia d’amore: la conferma è appena arrivata.

Tra pochi giorni la conduttrice Ilary Blasi sarà ancora una volta al timone dell’Isola dei Famosi. Un ritorno in grande stile il suo a meno di un anno dall’annuncio della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Nel fare il suo ritorno alla conduzione deve però gestire l’ennesima bomba di gossip.

La conduttrice ha infatti appena scoperto della fine della storia d’amore tra due volti noti al pubblico italiano e che lei ha conosciuto in prima persona. Nel dettaglio si tratta di una coppia che proprio lei ha permesso a tutti di conoscere e proprio nel noto reality di Canale 5.

In queste ore è stata confermata la fine della storia d’amore tra l’attrice Vera Gemma e Jeda: un rapporto che per mesi ha infiammato il pubblico dell’Isola.

Ilary Blasi, l’annuncio su Vera Gemma: novità incredibile

Vera Gemma è stata una protagonista della prima edizione dell’Isola dei Famosi in qualità di naufraga. Per lei in studio si è presentato proprio il fidanzato Jeda in occasione di ogni appuntamento. Il giovane produttore musicale ha così conquistato tutti e la stessa conduttrice tanto da spingere il pubblico a sperare in un suo arrivo in Honduras come concorrente nelle ultime due edizioni.

Jeda invece non sarà un concorrente del reality ma soprattutto non è più nemmeno il compagno di Vera. Il settimanale Chi nell’ultimo numero ha riportato una clamorosa indiscrezione: “È finita la relazione tra l’attrice e il baby fidanzato Jeda. È stata lei a troncare ma i due sono rimasti in buoni rapporti“. Qualcosa di buono quindi in una brutta notizia che nessuno sperava di sentire ma che da mesi sembrava essere nell’aria.

Vera Gemma, la storia con Jeda e le voci di una crisi

Vera e Jeda si sono conosciuti nel 2020 quando il noto produttore di musica tra ha cominciato a corteggiare l’attrice sui social. I due si sono così innamorati e il primo incontro a Milano è servito a fortificare il legame creato a distanza. Una storia che all’inizio ha attirato critiche a causa della grande differenza di età tra i due.

Dopo l’Isola invece in molti si sono ricreduti su di loro e per questo le prime voci di crisi arrivate alla fine del 2022 hanno fatto preoccupare tutti. Ipotesi che a quanto pare erano fondate già mesi fa e che adesso sembrano essere una certezza.