Stefano Bettarini, il nefasto annuncio arriva così: “in fin di vita…”

La tragica chiamata che riceve Stefano Bettarini: finisce in fin di vita per un motivo futile, ecco cosa è accaduto.

Il noto Stefano Bettarini è sempre stato sulla bocca di tutti per parecchi anni. I motivi sono molteplici e sono legati sia alla sua sfera lavorativa che privata. Ad oggi è un personaggio famoso nel mondo della televisione italiana, in quanto l’abbiamo visto in diverse occasioni: durante il Grande Fratello, Temptatio Island, Isola dei Famosi e molti altri.

L’uomo tuttavia, nasce in vesti ben diverse, ossia quelle di calciatore. Bettarini ha giocato in grandi squadre come la Fiorentina e il Bologna, ma anche il Cagliari, la Sampdoria e il Parma. Dopo la sua lunga carriera calcistica, riscopriamo in Bettarini un lato fino ad allora nascosto. Il calciatore si presta bene per la televisione, motivo per cui, lo vediamo come inviato nel programma La Talpa.

La sua carriera è stata tutta in salita, come del resto le notizie su di lui, che non sempre l’hanno ritratto in maniera positiva. Bettarini è stato indagato per aver combinato alcune partite del calcio scommesse. Nel 2019, sia lui che altre 25 persone sono state assolte. La sua vita sentimentale è sempre stata stabile, visto che è stato con Simona Ventura per ben 10 anni, mettendo al mondo Niccolò e Giacomo. I due tuttavia, si lasciarono, a prendere il posto di Simona fu Nicoletta Larini, conosciuta a Temptation Island.

I figli nel frattempo crescono e durante gli ultimi anni, Niccolò è stato vittima di una spiacevole tragedia che ha sconvolto l’intera famiglia.

Il figlio in fin di vita

L’amore di un figlio è una delle cose più importanti al mondo. Il solo pensiero di vederlo stare male, può diventare una sensazione insostenibile. Questo è quello che ha vissuto Stefano Bettarini quando ricevette la tragica chiamata in piena notte: “Tuo figlio è grave, è in fin di vita, lo hanno accoltellato all’uscita di un locale”. Fuori da una discoteca a Milano, il giovane è stato colpito da 9 coltellate, nonché pugni e calci. La causa riguarda motivi futili tra ragazzi.

Simona Ventura e Stefano Bettarini ricordano come se fosse ieri. Per fortuna Niccolò è ancora fra noi e sta bene, anche se riporta dei danni significativi ai legamenti della mano. L’accaduto è del 2018 e gli aggressori sono stati condannati ai domiciliari.

Bettarini, in seguito alla vicenda, ha voluto condividere una foto su Instagram, dove ritrae Niccolò e il fratello da piccolo, allegandoci un dolcissimo messaggio: “Sono sempre orgoglioso di te, hai sempre avuto un forte senso di protezione soprattutto verso i più deboli. Chi ha sbagliato ora paghi”.