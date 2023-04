Daniele Interrante, vi ricordate il grande tronista? Ecco oggi come si è ridotto

Che fine ha fatto il tenebroso ex tronista di Uomini e Donne Daniele Interrante? La sua vita lontano dai riflettori.

Come dimenticarsi del sex-symbol che negli anni 2000 è stato appeso sotto forma di poster nelle pareti delle camerette di milioni di ragazze. Ad oggi, molte persone si chiedono che fine abbia fatto il tronista Daniele Internante.

Il suo successo televisivo iniziò nel 2023, anno in cui Daniele partecipa ad Uomini e Donne. Non tutti sanno che in realtà, la carriera del tronista iniziò con lo sport. Daniele è stato un nuotatore agonistico, che abbandonò la sua passione per dedicarsi interamente al mondo dello spettacolo.

Un ambito che già faceva parte della sua vita, in quanto, Daniele iniziò a lavorare nella televisione grazie al programma Brutto Anatroccolo, con la conduzione di Amanda Lear.

In questi anni Daniele Interrante è sparito. A parte i suoi continui aggiornamenti sui social, Daniele non appare da un po’ di tempo nel piccolo schermo. Si è parlato recentemente di un’ipotetica denuncia nei confronti dell’ex tronista. L’anno scorso è stato accusato di essersi fidanzato con una ragazza del 99 – ai tempi minorenne – reato che risulta punibile per legge. L’articolo che è stato lanciato, ha indicato anche che l’età di Interrante era paragonabile a quella del padre della ragazza.

Che fine ha fatto Davide Interrante

In merito all’accusa, la giovane protagonista della vicenda Margherita Magri, ha subito smentito le dichiarazioni, in quanto le notizie indicate dal giornalista sarebbero state tutte false. Il padre di Margherita è infatti, del 1966 e non del 1980, anno di Daniele. Ad oggi Daniele è sposato con Margherita Magri: la donna ha comunque 19 anni in meno di Interrante, ma la loro relazione sembra andare a gonfie vele. L’ex tronista ha anche una figlia con l’ex moglie Guendalina Canessa, di nome Chloè.

La vita lavorativa

Le ultime apparizioni di Daniele sono state non molto recenti. Qualche anno fa l’abbiamo visto nello studio di Barbara D’Urso in vesti di opinionista, ma nulla di più. Il mondo dello spettacolo è stato sicuramente il luogo in cui Daniele ha trovato la sua fortuna: lo ricordiamo affiancato da Costantino nel film Troppo belli del 2005. Una volta finito il decennio, di lui non si hanno più tracce. In realtà Interrante sta lavorando, ma in un ruolo ben lontano dai riflettori.

Ad oggi, della sua vita lavorativa si sa ben poco, ma da quello che sappiamo conduce un’attività. Daniele Interrante ha una piccola catena di boutique assieme a Riccardo Satta, fratello di Melissa, la showgirl con cui ebbe una breve relazione.