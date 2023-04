Luca Onestini, dopo la finale ha detto basta: non ce l’ha fatta a reggere | Il gesto estremo

Una nota ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato del suo rapporto con Luca Onestini: la drastica decisione dopo il gran finale.

La settima edizione del Grande Fratello Vip si è ufficialmente conclusa con un finale dal sapore dolce amaro. Un appuntamento senza dubbio ricco di emozioni per gli ultimi concorrenti in gioco. Allo stesso tempo però la risposta del pubblico in termini di ascolti è risultata essere tiepida.

Adesso però tutti attendono di sapere cosa accadrà ai tanti concorrenti che sono entrati nella casa più spiata d’Italia. Grande è la curiosità su come gestiranno la loro storia le coppie nate in casa oppure come si evolveranno alcuni rapporti complicati.

Uno di questi è quello che vede protagonista Luca Onestini che in casa è finito al centro di questione complicata: gli sviluppi della sua amicizia con Nikita Pelizon ossia la vincitrice del format.

Luca Onestini, il rapporto con Nikita Pelizon: episodio shock in casa

Come rivelato dalla stessa Nikita nel corso di una recente intervista al settimanale Chi, l’ingresso di Luca ha cambiato totalmente il suo GF Vip. All’inizio tra di loro è nata una bellissima amicizia ed i due più volte sono stati ripresi intenti a giocare insieme. Un rapporto che all’inizio ha spinto la modella a mettere da parte anche il suo legame con George Ciupilan.

Durante il percorso però la Pelizon ha parlato del suo interesse per Luca ed ha anche sottolineato di vedere in lui la stessa cosa. Il noto TikToker dal canto suo ha negato così come non ha confermato alcune frasi che Nikita ha rivelato lui le avrebbe detto. Da quel momento in poi le cose tra di loro sono cambiate ed i due sono diventati ” nemici” in casa. Una distanza che a quanto pare non hanno colmato nemmeno una volta fuori dalla casa.

Nikita Pelizon, le parole su Luca: rapporto interrotto

Durante la sua recente intervista al settimanale Chi, la Pelizon ha raccontato: “Non so se abbiamo altro da dire dopo quello che ha detto su di me in finale, pensavo che avrei voluto avere un confronto con lui. Credo ci sia stata tanta incomprensione. Continuava a parlarmi di amicizia con comportamenti non da amico“.

La Pelizon è quindi ancora convinta di quanto detto in casa ed allo stesso tempo considera Luca sempre poco limpido. I due non si seguono nemmeno sui social ed a quanto pare non ci saranno riavvicinamenti a meno di clamorosi colpi di scena.