Arisa nella tragedia, l’allievo di Amici perde la testa: volano calci e pugni

Scoppia il caos nella casetta di Amici di Maria De Filippi dopo la decisione dell’insegnante Arisa di assegnare un guanto di sfida a due allievi.

Continua questa edizione di Amici di Maria De Filippi giunta ormai alla sua fase serale. Ancora pochi allievi in gioco per raggiungere l’obiettivo finale ossia quello della vittoria. Per raggiungerlo però devono mettersi ancora alla prova in sfide pensate anche dagli stessi insegnanti.

Per questo motivo gli autori hanno introdotto da alcuni anni il famoso “guanto di sfida”. In occasione di ogni appuntamento, i vari insegnanti della scuola possono sfidare un allievo della squadra opposta su di un brano o una coreografia che secondo loro può metterli in grande difficoltà.

Rientra in questa categoria la prova che l’insegnante di canto Arisa ha deciso di proporre in modo da mettere in risalto le qualità del suo allievo Wax. Al contrario invece la sfida è stata pensata per mettere in difficoltà Cricca, allievo di Lorella Cuccarini.

Amici22, il guanto di sfida di Arisa: la reazione di Cricca

Durante un recente daytime del talent andato in onda nel pomeriggio di Canale 5, il pubblico ha assistito alla decisione di Arisa di lanciare questa speciale sfida al cantante Cricca. Nel dettaglio l’insegnante si è soffermata sull’unicità e sulla personalità dei cantanti che secondo lei non devono essere solo bravi tecnicamente ma essere soprattutto riconoscibili. Per questo motivo ha chiesto ai due allievi di scrivere delle barre su di un brano noto ossia Bad Day di Daniel Powter.

Il cantante Cricca ha così commentato la sfida: “Mi aspettavo questa prova, è da un pò che insiste sulla personalità che io credo di avere. Credo si aspetti che io scriva delle barre anche se non lo faccio mai. Vediamo in sala cosa riesco a fare“. Una reazione diversa da quella di Wax che al contrario non ha preso bene la prova.

Arisa, il guanto di sfida scatena Wax: la reazione shock

Il cantante Wax che sperava in una prova consona alle sue qualità ha mostrato di avere non pochi problemi nello scrivere le barre. Non a caso ha perso il controllo e preso a pugni il muro della casetta. L’allievo di Arisa ha poi sottolineato: “Ma p**ca pu**ana. Non mi viene niente. Non mi vengono le barre”.

beppe fiorello e il cast di stranizza d’amuri quando giovedì sera hanno letto che era stato avvistato wax fuori dagli studi #amici22pic.twitter.com/xMV2lnIUgj — 🧚 (@caveauu) April 4, 2023

L’allievo ha poi cercato di ritrovare un pò di tranquillità prima recandosi nel confessionale della casetta e poi in giardino. Il cantante dovrà ritrovare la serenità giusta per poter scrivere il brano di cui ha bisogno per provare a vincere il punto.