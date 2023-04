GF Vip, minacce di morte dopo la diretta: disastro in studio | Finisce in rissa

Terremoto dopo l’appuntamento in diretta in prima serata con il GF Vip: ripresa una scena shock e delle vere e proprie minacce.

Nikita Pelizon è stata scelta dal pubblico come vincitrice dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. Una vittoria arrivata dopo ben sei mesi di permanenza in casa e dopo tante dinamiche che si sono scatenate sotto l’occhio vigile delle telecamere.

La vittoria della modella è stata un successo per il gruppo dei “persiani” nato nella casa mentre si è rivelata essere indigesta per i rivali ossia gli “spartani”. Tra i delusi anche i membri della famiglia Tavassi che fino alla fine hanno sperato nella vittoria di Edoardo.

Subito dopo il trionfo di Nikita e nel corso della festa in studio, Guendalina Tavassi ha deciso di avviare una diretta su Instagram che ha scatenato non poche polemiche.

GF Vip, battuta shock durante la diretta: caso clamoroso

Subito dopo l’annuncio di Signorini, nello studio del Grande Fratello Vip ha preso il via la consueta festa che vede coinvolti ex concorrenti e familiari. Presenti in quel momento la mamma e la sorella di Edoardo Tavassi che hanno anche fatto partire una diretta su Instagram. Durante questo collegamento con i fan Emanuela Fuin si è però lasciata andare ad alcune frasi shock.

Un passaggio su tutti ha però attirato l’attenzione dei social ed è quello in riferimento ad alcuni ex gieffini considerati da lei come nemici del figlio in casa. Parlando di Edoardo ha sottolineato di non avergli permesso di salutare due concorrenti e di questi il primo è Charlie Gnocchi. A tal proposito ha sottolineato: “Con tutto quello che scrive poi, vorrei che morisse am*a**ato. George che andava ad abbracciare Edo, gli ho detto di non farlo”.

Caos dopo la diretta del GF Vip: retroscena amaro

Le parole della Fuin hanno subito scatenato l’indignazione dei social. La mamma di Tavassi a quanto pare non è però stata la sola ad esagerare. In queste ore sono infatti stati rivelati alcuni retroscena shock su quanto accaduto dopo la puntata. La stessa Guendalina Tavassi ha rivelato di essere stata aggredita nel parcheggio da alcuni fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

“vorrei che morisse ammazzato” pic.twitter.com/DCS0BnSW2i — e quindi? il cielo stanotte 4/4 (@_martaax) April 4, 2023

Gli stessi fan che in studio hanno rivolto alcune frasi e gesti shock contro Oriana Marzoli subito dopo la fine della puntata. Infine secondo un retroscena anche la stessa Antonella sembrerebbe essersi scontrata fisicamente con Micol Incorvaia. Una serie quindi di episodi imbarazzanti che gettano una grande ombra anche sul finale di questa controversa edizione del reality.