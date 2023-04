George Clooney, dopo anni la ripugnante verità su Elisabetta Canalis: “ecco cosa faceva in camera”

La verità su Elisabetta Canalis è arrivata da un amico di George Clooney: questo è uno dei motivi per cui si sono lasciati.

La coppia formata da Elisabetta Canalis e George Clooney ha fatto letteralmente sognare i fan nel 2009. La storia d’amore dei due è sempre stata soggetto di gossip e molte donne hanno invidiato segretamente la showgirl in quegli anni. Dopo la rottura però, il silenzio. Nessuno sa il vero motivo di questa separazione in quanto i due, hanno tenuto la questione ben lontana da occhi indiscreti.

Dopo Elisabetta, George si è sposato con l’avvocata Amal Alamuddin, da cui sono nati due gemelli: Ella e Alexander. Anche Elisabetta ha proseguito la sua vita, sposando – sempre nel 2014 – il chirurgo italo-americano Brian Perri. Ad oggi Elisabetta vive con lui e la figlia Skyler Eva negli Stati Uniti.

Qualunque rivista ha espresso la sua opinione riguardo la fine della relazione tra Elisabetta e George, ma senza alcuna fonte certa, nessuno riusciva a capire cosa avesse portato alla rottura. Dopo qualche tempo arriva una dichiarazione, ma a parlare è l’amico di Clooney, che in una testata statunitense, ha rivelato dettagli privati della coppia.

“Incompatibilità caratteriale”, questo secondo l’uomo sarebbe il motivo principale di tale rottura. Non si parla dunque di tradimenti o scenari vari; tuttavia, nella sua intervista, sembrano emergere ulteriori dettagli su Elisabetta, che hanno fatto si che l’amore tra i due finisse. Si tratterebbe di una curiosa abitudine della showgirl.

Cosa faceva Elisabetta in camera

La bellezza di Elisabetta Canalis è innegabile, dovuta anche al fisico mozzafiato che ha fatto innammorare milioni di fan. Durante l’intervista, l’amico di Clooney afferma che Elisabetta era osessionata dalla sua immagine, tanto che si nutriva delle attenzioni e dei complimenti che riceveva: “Durante le vacanze, lei trascorreva tutto il tempo nella sua camera, pavoneggiandosi nel suo bikini e andando in spiaggia a passeggiare per essere ripresa dai fotografi. Era ossessionata dall’attenzione che riceveva, George ha perso interesse quando lei gli ha mostrato come era veramente”.

La colpa quindi, sarebbe di Elisabetta, che presa dalla notorietà, ha mostrato a Cloney un lato che ancora non conosceva. Tuttavia, dopo la rottura della coppia, non sono state rilasciate dichiarazione al riguardo, anzi. Le poche nozioni a disposizione ci hanno fatto intendere che i due si siano lasciati in maniera alquanto armoniosa.

George Clooney infatti, un’intervista ha detto: “Elisabetta non la conoscete, non sapete cosa mi faceva: lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”.D’altro canto troviamo Elisabetta Canalis che afferma: “È stato per me una persona speciale, molto importante come può esserlo un padre. Tra noi c’è stato più un rapporto padre-figlia”. La showgirl ha fatto intendere che vede George più come un papà, cosa poco romantica, ma comunque senza alcun rancore di mezzo.