“Lei è una…”: dopo anni Elodie non ce la fa più e vuota il sacco su Maria De Filippi

A distanza di anni la nota cantante Elodie, rilascia una rivelazione sulla conduttrice Maria De Filippi, lasciando il pubblico a bocca aperta.

Le parole dell’artista stanno facendo il giro del web. La protagonista delle dichiarazioni di Elodie è la conduttrice Maria De Filippi, la donna che l’ha accompagnata in tutto il suo percorso di Amici.

A distanza di anni, la giovane cantante romana ha saputo tirare fuori tutta la sua grinta e il suo carisma, non a caso anche quest’anno l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston per emozionare il suo pubblico con il brano “Due”.

Tutto il suo talento e la sua fama è stato frutto di un grande lavoro ad Amici. La partecipazione al talent show è stata decisiva per Elodie, la ragazza timida che in poco tempo ha tirato fuori tutta la sua grinta. Durante l’ultima intervista nella trasmissione A ruota libera, Elodie parla in maniera sincera e assolutamente schietta, di svariate tematiche collegate al suo percorso lavorativo, dal suo esordio ad oggi.

La cantante descrive il mondo dello spettacolo come un luogo spietato, dove ogni occasione è buona per farti cadere sul baratro. In questo argomento, Elodie ricorda proprio Maria De Filippi, che descrive in maniera schietta, esponendo parole che mai aveva dichiarato fino ad ora.

Le parole forti su Maria De Filippi

“Maria è un’osservatrice” – dichiara Elodie riferendosi a Maria De Filippi – ti da la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi.” Maria è infatti nota per essere una conduttrice che non esprime mai il suo dissenso, ma osserva la persona per capire, ed eventualmente aiutarla nel suo percorso, non mancando mai di rispetto al prossimo.

Non a caso, la cantante la paragona ad una figura materna: “Lei è come una madre, una madre giusta per i miei parametri. E’ quella che ti osserva però ti lascia la possibilità di muoverti, è stata questo per me.” Da queste parole possiamo dedurre che Elodie veda Maria come una figura guida, confermandosi – come sempre – un pilastro fondamentale per il programma.

Il documentario

La bellissima Elodie descrive il suo percorso come un connubio di emozioni, segnate da varie tappe della sua carriera, che descrive come una crescita sia lavorativa che personale. Proprio per questo motivo, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo 2023, decide di lanciare il suo progetto a cui stava lavorando da tempo: il suo documentario in varie puntate su Prime Video. Nelle riprese racconta il suo percorso, narrando alcuni aneddoti che sono stati fondamentali per la sua scalata verso il successo. Non a caso, il documentario sta facendo impazzire i fan.