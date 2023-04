Edoardo Donnamaria finisce nella me**a: ha preso in giro tutti | ‘Linciato così’

Un recente aggiornamento da parte di Edoardo Donnamaria ha scatenato gli utenti dei social: il dettaglio è surreale.

Edoardo Donnamaria è stato un grande protagonista dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino si è visto costretto a dire addio al reality per squalifica dopo una serie di richiami inascoltati. La casa si è però rivelata essere una svolta per lui in quanto gli ha permesso di conoscere Antonella Fiordelisi.

I due sono stati i protagonisti di una storia complicata e fatta di tanti alti e bassi. Una volta fuori hanno trovato la loro armonia e l’ex gieffino ha anche deciso di fare un regalo speciale alla fidanzata. Un dettaglio di questo omaggio ha però attirato l’attenzione di tutti.

Alcuni utenti social hanno infatti fatto notare come il gieffino si sia appropriato di una bellissima immagine apparsa su di una nota piattaforma.

Edoardo Donnamaria, la dedica per Antonella: una grande emozione

Una volta fuori dalla casa, Edoardo ed Antonella hanno deciso di portare avanti la loro storia d’amore. I due hanno superato le rispettive paure e da giorni si mostrano felici sui social. Inoltre sono inseparabili e sono soliti fare avanti e dietro tra Roma e Milano per poter stare sempre insieme. La Fiordelisi ha poi rivelato come presto prenderanno una casa più grande nella Capitale per poter vivere sereni.

Intanto però un primo regalo lo ha fatto Donnamaria alla fidanzata e si tratta di un gesto speciale. Come annunciato sui social, l’ex gieffino ha deciso di dedicare ad Antonella un brano dal titolo “Il cielo stanotte”. La Fiordelisi si è mostrata subito molto entusiasta per la dedica del fidanzato ed ancora una volta ha confermato quello che prova per lui.

Edoardo Donnamaria, una scelta inaspettata: cosa sta succedendo

La scelta di Edoardo ha emozionato i tanti fan della coppia ma allo stesso tempo ha scatenato anche numerose critiche. Alcuni utenti hanno infatti sottolineato di aver già visto la foto usata da Donnamaria per il brano. Nel dettaglio si tratta di uno scatto presente anche sulla nota bacheca Pinterest.

ve lo giuro sto svenendo pic.twitter.com/18ssqkxox0 — a (@vogliadiniente) April 2, 2023

In realtà molti volti noti dei social e della tv sono soliti usare queste immagini per post e stories. In questo caso però l’ex gieffino lo ha fatto per presentare un brano. Una questione spinosa quindi e non è chiaro se avrà delle conseguenze per il noto volto di Forum.