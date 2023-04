Orietta Berti, improvvisamente la tragedia: non c’è nulla da fare per lei

Incredibile indiscrezione sul futuro professionale della nota cantante Orietta Berti: il suo contratto ha una clausola shock.

Questa turbolenta edizione del Grande Fratello Vip si è ormai conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon che ha strappato il primo posto all’avversaria Oriana Marzoli. Un ultimo appuntamento che si è rivelato essere sottotono negli ascolti e per questo in vista di settembre potrebbe andare in onda una piccola rivoluzione.

Confermatissimo il ritorno del conduttore Alfonso Signorini che sarà anche al timone del format nel corso dell’ottava edizione. Per quanto invece riguarda le opinioniste, potrebbe andare in scena un clamoroso colpo a sorpresa.

Nel corso delle scorse settimane sia Sonia Bruganelli che Orietta Berti hanno annunciato il loro addio al format. Qualcosa potrebbe però ancora cambiare e soprattutto per la nota cantante italiana ed a causa del contratto che ha deciso di firmare questa estate.

Orietta Berti, il suo percorso al GF Vip: finale inaspettato

Alfonso Signorini la scorsa estate ha scelto quindi di affidare alla Berti il posto di opinionista che in precedenza aveva consegnato nelle mani di Adriana Volpe. La nota cantante si è quindi ritrovata nello studio del reality con Sonia Bruganelli e le due hanno così infiammato i telespettatori. Questo anche perché le due hanno dimostrato di pensarla diversamente ma non si sono mai mancate di rispetto o accusate a vicenda.

Durante la finale entrambe hanno salutato Signorini ed il pubblico anche perché hanno dichiarato nei giorni di scorsi di volersi concentrare su nuovi progetti. Nel dettaglio, secondo alcune voci la Berti sarebbe stata contattata di nuovo dalla Rai non solo per uno show tutto suo ma anche per una nuova collaborazione con Fabio Fazio. Una prospettiva che a quanto pare ha entusiasmato la cantante ma che rischia di non realizzarsi.

GF Vip, il contratto di Orietta Berti: la clausola nascosta

Subito dopo il gran finale del Grande Fratello Vip, il giornalista Davide Maggio su Twitter ha riportato: “Vabbè devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il GF Vip. Certo nei contratti ci sono le clausole ma questo è”. A quanto pare quindi la Berti la scorsa estate ha firmato per due anni consecutivi nel ruolo di opinionista del noto reality.

Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il #GFVip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è. — Davide Maggio (@davidemaggio) April 3, 2023

In vista di settembre rischia quindi di essere costretta a sedere ancora nello studio del noto reality. In alternativa nel corso delle prossime settimane dovrà impegnarsi per provare a raggiungere una risoluzione consensuale del contratto con la rete televisiva.