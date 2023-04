Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo: “non ce la faccio più” | Ha detto basta

La coppia storica formata da Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, è sempre al centro del gossip: il video che ha fatto parlare i fan.

Enzo Paolo Turchi è conoscito dal pubblico grazie alla sua grande passione, il ballo. La sua carriera è infatti, è sempre stata incentrata su questo. L’uomo è anche coreografo e insegnante di ballo. La sua passione è condivisa assieme alla donna della sua vita, la moglie Carmen Russo, anch’essa ballerina di successo.

I due ballerini hanno emozionato i telespettatori, sia per la loro bravura, che per la loro splendida storia d’amore nata negli anni ’80 e ufficializzata nel 1987, anno in cui si sono sposati. Carmen e Enzo si sono conosciti sul set di Drive In e da allora è scoppiato l’amore che dura da quasi 40 anni.

La storia d’amore tanto chiaccherata

La coppia ha messo il mondo una figlia di nome Maria nel 2013, per mezzo della fecondazione assistita. Questo percorso è durato tanto tempo perchè inizialmente, i due volevano dedicarsi alla carriera, successivamente hanno avuto problemi con il concepimento. Carmen è infatti diventata mamma all’età di 53 anni. “Non mi giudicate”, ha espresso la ballerina durante un’intervista.

I due coniugi, sono sempre stati soggetti di gossip e indiscrezioni: negli ultimi periodi si è parlato di un’ipotetica rottura. La notizia è stata smentita da lei stessa, in quanto ha dichiarato che si trattava semplicemente di voci di corridoio. Enzo e Carmen sono famosi per far parlare di sè, uno dei motivi principali è la loro presenza costante sui social, mezzo che utilizzano per condividere ogni attimo della loro vita assieme ai fan. Un video in particolare, è stato quello che ha creato una grande reazione da parte dei followers.

Enzo non ce la fa più

Come accennato in precedenza, la coppia di ballerini è molto attiva sui social, motivo per cui hanno deciso di condividere un episodio a casa di amici, dove Enzo esasperato si fa uscire un “non ce la faccio più”, alquanto liberatorio.

Il video li riprende alle prese con una cucina tecnologica. La coppia, mentre cucina, si ritrova a vedersela con la modernità degli apparecchi. Carmen adora letteralmente i confort degli elettrodomestici, ma lo stesso non si può di certo dire per il marito Enzo. “Ma sei troppo antico”, afferma Carmen divertita. “Ci manca solo la sedia elettrica. Io non sono antico, sono pratico”, ribatte Enzo convinto delle sue idee.

Enzo non riesce proprio a sopportare tutta questa tecnologia. Durante la preparazione della cena, viene ripreso mentre si imbatte in maniera estraniata con lavandino, fornelli e piastre fuori dal controllo da Enzo. La scena è sicuramente divertente in quanto si vede un chiaro scontro tra la tradizione e la modernità, dove si inquadra una Carmen aperta al cambiamento a discapito di un Enzo che vuole solamente scappare. Enzo taglia la pancetta, e in quel momento arriva la dichiarazione:“Possiamo andare in una trattoria qui vicino? Perchè io non ce la faccio più“. Carmen ha condiviso il video molto divertita,“Serata con amici in casa tecnologica…evviva i vecchi tempi!” scrive. Anche la povera Carmen si è ricreduta sulla bella cucina moderna.