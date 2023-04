Terremoto dopo Amici, niente da fare per l’amatissima coppia: si sono separati

Una coppia nota al pubblico di Amici di Maria De Filippi ha comunicato la decisione di separarsi: l’incredibile annuncio che nessuno si aspettava.

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi è senza dubbio il talento a farla da padrone. Allo stesso tempo però negli ultimi anni si è parlato anche di amore. Complice infatti la decisione di far vivere i ragazzi in casetta per tanti mesi, tra gli allievi sono nate anche tante coppie.

Il numero delle coppie è salito soprattutto a partire dal 2020 ossia la prima edizione dopo l’avvento del Covid-19. Una protagonista in tal senso si è rivelata essere la ballerina Martina Miliddi finita al centro di un infuocato triangolo che ha tenuto banco per mesi.

Una volta terminato il format ha dato il via ad una storia con il cantante Raffaele Renda. I due si sono mostrati insieme ed innamorati per mesi ossia fino al recente colpo di scena.

Amici, la storia di Martina e Raffaele: coinvolto anche Aka7even

All’inizio dell’edizione numero venti di Amici, la ballerina Martina ha deciso di approfondire la conoscenza con il cantante Aka7even. I due si sono però ritrovati a gestire alcuni momenti difficili ma soprattutto la presenza di un terzo incomodo. Durante il talent infatti il cantante Raffaele Renda ha parlato di un feeling speciale con la ballerina che dal canto suo non ha negato scatenando così la gelosia di Aka7even.

Durante la fase serale, Martina e Aka7even sono stati protagonisti di un tira e molla con il cantante che le avrebbe dedicato anche una delle sue canzoni. Il colpo di scena è arrivato dopo la finale ossia quando la Miliddi è uscita allo scoperto sui social proprio con Raffele Renda.

Martina e la storia con Raffaele: la recente confessione

I due per mesi hanno infiammato i social con video e foto in cui sembravano essere molto complici. Di recente però i due hanno smesso di condividere contenuti insieme ed il pubblico ha subito ipotizzato una crisi confermata in queste ore dalla stessa ballerina. Come riferisce Isa e Chia, Martina ha confermato la fine della sua storia con Raffaele attraverso alcune stories Instagram.

Nel dettaglio la ballerina di Viva Rai 2 ha raccontato: “Ho reso pubblica la nostra storia ma tenuto per me la chiusura del nostro rapporto. Tengo a precisare che siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene“. Una storia quindi finita ma non nel peggiore dei modi per i due che sembrano ancora provare stima l’uno nei confronti dell’altro.