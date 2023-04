Simona Ventura, la funesta confessione: “In casa da mesi”

La conduttrice Simona Ventura si è lasciata andare ad uno sfogo durissimo sui social dopo alcune notizie che hanno turbato la sua tranquillità.

Simona Ventura è un volto storico ed amatissimo dal pubblico anche grazie ad i tanti successi messi a segno dal punto di vista professionale. I telespettatori sembrano però apprezzare la conduttrice anche per una seconda caratteristica ossia il suo non avere paura di esporsi.

In questi anni non si è mai tirata indietro dando anche vita a veri e propri scontri in diretta. Nel recente periodo ha deciso però di usare anche i social per dire la sua e per commentare tutto quello che accade ogni giorno, sia in tv che nella vita quotidiana.

A tal proposito, la conduttrice ha deciso di dire la sua su alcuni fatti di cronaca che hanno riempito le pagine dei quotidiani in questi giorni.

Simona Ventura, la scoperta shock: tre episodi delicati

La nota conduttrice di casa Rai ha portato all’attenzione del popolo dei social tre fatti di cronaca che di recente hanno scatenato grande indignazione. Il primo è legato all’omicidio che ha sconvolto la città di Napoli con un giovane che ha colpito un suo coetaneo con un proiettile dopo che uno sconosciuto gli aveva sporcato le scarpe. Il secondo caso è quello invece del corpo di un giornalista ritrovato mummificato.

Inoltre, la conduttrice ha riportato anche la notizia dell’anziano ritrovato dopo tanto tempo sepolto in casa. Tre fatti di cronaca quindi che hanno attirato anche la sua attenzione ma soprattutto hanno scatenato il suo commento. La Ventura si è detta preoccupata da quanto accade tutti i giorni ma soprattutto spaventata dal modo in cui oggi si vive.

Le parole di Simona Ventura: episodi inaccettabili

La conduttrice attraverso il suo profilo Instagram ha quindi sottolineato: “In questi ultimi giorni sono successe tante cose brutte, per non dire assurde. Sarà la comunicazione frenetica dei nostri tempi, sarà che per me è sempre scioccante che delle persone muoiono per nulla. O in casa da mesi senza che a nessuno venga in mente di cercarle. Io sento il bisogno di fare qualcosa, perché in un mondo che ha questa indifferenza non ci vorrei stare”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Le parole di Simona Ventura non sono passate inosservate ed anzi in molti nei commenti hanno sottolineato di pensarla proprio come lei. Tutti hanno rivelato di essere molto preoccupati soprattutto per l’indifferenza che dal canto suo la conduttrice ha però dimostrato di non avere.