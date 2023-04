“Ne aspetto due”: Belen Rodriguez lo annuncia così | La verità sulla gravidanza

La showgirl Belen Rodriguez ha finalmente chiarito le voci che da settimane sembrano ipotizzare una sua nuova gravidanza: lo scatto social.

Il nome di Belen Rodriguez infiamma da sempre il gossip e non solo per i suoi traguardi dal punto di vista lavorativo. La conduttrice argentina fa discutere spesso anche per la sua vita sentimentale da sempre turbolenta. Soprattutto negli ultimi anni al centro della discussione è finito il suo matrimonio con Stefano De Martino.

I due conduttori si sono conosciuti nello studio di Amici di Maria De Filippi, si sono innamorati poi sposati e diventati genitori di Santiago. Il loro rapporto ha però vissuto tanti momenti di alti e bassi fino alla decisione di tornare insieme un anno fa.

In queste settimane il loro rapporto è tornato al centro dell’attenzione a causa di alcuni movimenti social che hanno fatto ipotizzare una possibile terza gravidanza. Un argomento su cui ha deciso di fare chiarezza la diretta interessata.

Belen Rodriguez, la verità sulla gravidanza: la foto non lascia dubbi

In questi giorni Belen ha fatto molto discutere a causa di alcuni strani movimenti social. In particolare, la conduttrice ha lasciato alcuni mi piace sospetti a post e commenti su di una possibile gravidanza. Inoltre, sui social sono apparse alcune sue foto ed alcuni utenti hanno notato una rotondità sospetta. Come se non bastasse, alcune settimane fa la conduttrice ha disertato senza preavviso un appuntamento alla conduzione de Le Iene.

Tutti piccoli dettagli che hanno mandato in tilt i fan della coppia e tutti hanno ipotizzato l’arrivo di un terzo figlio per la Rodriguez. Dopo giorni di silenzio la conduttrice ha però deciso di chiarire le cose come stanno. Belen ha pubblicato una foto in compagnia di due amici e con due pancioni finti: “Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake News)“.

Belen, la gioia della maternità: i suoi due figli

Nessun terzo figlio quindi per Belen che resta una madre molto felice di due bambini. Il primogenito è Santiago che, come abbiamo già detto, è nato dalla sua storia d’amore con Stefano De Martino. La sua secondogenita è la piccola Luna Marì nata invece dalla sua storia con Antonino Spinalbese.

Da sottolineare che però Belen, nel corso di una recente intervista ai microfoni di Verissimo, ha rivelato di voler ancora diventare madre ma senza dubbio questo non è il caso.