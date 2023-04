Silvia Toffanin, la rivoltante tragedia rivelata in diretta: Picchiata a sangue proprio da lui

Nello studio di Verissimo, troviamo Silvia Toffanin a fare i conti con una storia drammatica raccontata da Federico Nicotera: la violenza domestica vista con i suoi occhi.

Come ospiti di Silvia Toffanin, abbiamo visto l’ex tronista di Uomini e Donne, Federico Nicotera assieme alla sua compagna Carola Campanelli. La coppia racconta alcuni aspetti della loro vita privata e della loro relazione fuori dai riflettori.

In questa occasione il ragazzo si racconta. Tra le varie testimonianze, emerge il periodo che l’ha segnato, ossia quando sua madre subiva violenza domestica nei confronti del padre. L’infanzia di Federico non è stata delle più rosee, proprio per questo motivo l’ex tronista decide di raccontare a tutta Italia quanto può essere dannoso e difficile convivere con un padre violento.

Il ragazzo racconta tutta la vicenda, dalla violenza al momento in cui lui, sua madre e le sue sorelle, sono riusciti ad andare via di casa. “Ho cercato di proteggere mia mamma, ma non sempre ci sono riuscito. Non appena ho avuto la forza, anche economica, ho preso in mano la situazione e siamo andati dall’avvocato. Dopo 5 anni di processi lo abbiamo finalmente allontanato”, ha raccontato Federico.

Le parole del giovane sono state forti e piene di emozione, ma nonostante ciò Federico vive questa situazione come un brutto ricordo, che decide di condividere in studio per far capire al pubblico quanto complesso può essere convivere con un padre violento, sensibilizzando lo studio sulla tematica.

Le violenze quotidiane

“In casa la situazione non era facile. “Mamma era vittima di violenza domestica. Siamo stati sbattuti fuori di casa, mamma veniva picchiata quotidianamente. Io dico che siamo cresciuti insieme e siamo riusciti a uscire da questo tunnel”.

Un tunnel che purtroppo Federico ricorda molto bene, in maniera nitida. Il padre faceva uso di sostanze stupefacienti e capitava spesso che diventasse violento. «Ci sono stati alcuni episodi in cui siamo arrivati alle mani perché ho cercato di difendere mia mamma. Uno degli ultimi episodi è quando ha perso le staffe nei confronti di mia sorella Claudia. Lì non ci ho visto più e ho messo mia mamma davanti a una scelta: o lui o noi. Fortunatamente, ha scelto noi». Federico racconta quanta è stata dura vivere e lottare contro una situazione simile, che definisce come un tunnel senza via d’uscita. Dopo svariati episodi, la madre e i figli trovano la forza di uscire da questa prigione.

“Spesso mia madre ricadeva nella sua trappola, ma quando ho avuto la forza, anche economica, siamo andati dall’avvocato e dopo 5 anni di processi l’abbiamo allontanato per avere una vita normale”, racconta Federico. Il ragazzo commosso ci spiega come le scene vissute sono rimaste indelebili nella sua mente. L’ex tronista proverà sempre odio per quello che non definisce nemmeno un padre e conclude dicendo: “io non porto rancore perché mamma mi ha insegnato che l’amore porta amore, ma forse per questo non sono ancora maturo”.