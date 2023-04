Tommaso Zorzi, finito in mezzo alla strada: la grave situazione

L’influencer Tommaso Zorzi ha rivelato di un episodio di cui si è ritrovato protagonista e che ha scatenato in pochissimo tempo una nuova polemica.

Tommaso Zorzi resta uno dei vincitori del Grande Fratello Vip più amati nella storia del reality. Non a caso l’ex gieffino detiene un vero e proprio record in quanto ha vinto con la percentuale di televoto più alta. Per questo motivo l’influencer ha un grande seguito soprattutto sui social.

Zorzi è solito quindi essere in contatto con tutti coloro che lo seguono e raccontare loro anche cosa gli succede durante la giornata. L’influencer è solito raccontare aneddoti divertenti, momenti drammatici ed è anche abituato a commentare episodi di cui si ritrova ad essere protagonista.

Proprio di recente ha rivelato di un problema con cui si è ritrovato a dover fare i conti e che si è concluso in modo clamoroso e surreale per tutti.

Tommaso Zorzi, l’incontro surreale della giornata: episodio clamoroso

In queste ore Zorzi è tornato attivo sui social per parlare di un nuovo episodio surreale di cui si è ritrovato ad essere protagonista. L’influencer nel dettaglio ha raccontato di essersi svegliato presto per alcune commissioni e di essere per questo incappato in un personaggio particolare. Zorzi ha rivelato: “Chiamo un taxi e mi dichiara 3 minuti, scendo giù e il taxi arriva dopo 11/12 minuti. Salgo e il tassista fa finta di niente“.

L’influencer ha poi aggiunto: “Allora gli dico che se mi avessero avvisato, avrei cercato un altro taxi o almeno chiamare per avvertire. Non lo avessi mai detto. Mi dice di non poter mettere a rischio la sua vita guidando come un pirata della strada perchè uno viziato come me non può aspettare sotto casa due minuti”.

Finale amaro per Tommaso Zorzi: il gesto shock del tassista

Furioso quindi per la reazione del professionista, Zorzi ha fatto notare: “Allora io ogni volta che chiamo devo dire dove vado perché se troppo vicino non mi prende. Devo dire come pago perchè se pago con la carta non mi prendete, se ho il cane non mi prendete“.

Le parole dell’influencer non sono però piaciute all’uomo che ha quindi reagito: “Cosa fa? Accosta, mi fa scendere perché non voleva gli rovinassi la giornata“. Un finale quindi del tutto inaspettato per una storia parsa a Zorzi surreale già in partenza. Allo stesso tempo però l’influencer ha rivelato di essersi già ritrovato a dover affrontare tassisti agitati già di primo mattino.