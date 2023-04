Elena Sofia Ricci, alla fine la notizia è arrivata: la stavamo aspettando tutti

L’attrice Elena Sofia Ricci ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni sul destino di uno dei suoi personaggi più amati: sta per tornare?

Il pubblico della rete televisiva Rai in questi anni si è affezionato in modo particolare ad Elena Sofia Ricci. La nota attrice è stata infatti la protagonista di numerosi format di successo negli ultimi anni e lo conferma anche quanto accaduto in questa stagione.

L’attrice si è infatti vista costretta a rinunciare al ruolo di Suor Angela nella nuova stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti. Una decisione arrivata per poter prendere parte ad un secondo nuovo progetto molto importante ossia il ruolo di Teresa nella fiction Fiori sopra l’inferno.

Due ruoli quindi molto importanti e di recente la stessa attrice ha scelto di rompere il silenzio e di rivelare in quale fiction tornerebbe volentieri.

Elena Sofia Ricci, pronta per un nuovo set? Le sue dichiarazioni non lasciano dubbi

Come riportato dal portale TvBlog, la prima stagione di Fiori sopra l’inferno è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico da casa e lo confermano i dati relativi gli ascolti fatti registrare dalle puntate andate in onda. Allo stesso tempo però il regista della fiction non ha ancora fatto alcun annuncio in merito alla seconda stagione e questo nonostante ci siano altri libri da cui poter trarre spunto.

La stessa attrice ha però scelto di rompere il silenzio in merito e di chiarire la sua posizione: “Teresa (la protagonista, ndr) mi ha lasciato la voglia di continuare ad interpretare questo personaggio. Spero quindi che si possa andare avanti”. Da parte sua quindi è arrivata già una reale apertura che senza dubbio il regista dovrà prendere in considerazione.

Rai, le ultime indiscrezioni sulle fiction in cantiere: cosa sappiamo

In ogni caso e nonostante l’apertura di Elena Sofia Ricci, servirà ancora del tempo per sapere quale sarà il futuro della nota fiction. Questo anche perché la prossima stagione televisiva è già ricca di grandi nomi e sorprese in tal senso. Nella stagione 2023/2024 è infatti atteso il ritorno di alcuni dei format più amati della rete.

Tra questi vi sarà infatti il ritorno di Doc – Nelle tue mani con la terza stagione ed allo stesso tempo vi sarà la seconda stagione di Lea – Un nuovo giorno. Infine, nella prossima stagione ci sarà anche la seconda attesissima stagione della fiction Un Professore.