Ginevra Lamborghini allo scoperto, chi le piaceva davvero nella Casa: non si tratta di Antonino

Non solo Antonino Spinalbese ma a quanto pare Ginevra Lamborghini si è detta attratta anche da una seconda persona presente al GF Vip.

In questa edizione del GF Vip, il percorso di Ginevra Lamborghini si è rivelato essere particolarmente controverso. L’ex gieffina ha infatti fatto il suo ingresso in casa per lasciare il segno dopo poche settimane a causa di una frase shock che le è costata anche la squalifica.

Nella casa si è però contraddistinta anche per alcune questioni sentimentali. L’ex gieffina ha fatto il suo ingresso da fidanzata ma poi si è ritrovata a gestire un feeling speciale con Antonino Spinalbese. I due si sono avvicinati molto quando Ginevra per la seconda volta è tornata in casa da ospite.

Adesso tra i due le cose sembrerebbero non aver subito una evoluzione ed anzi la Lamborghini ha sottolineato di avere una simpatia speciale per una persona ancora presente in casa.

Ginevra Lamborghini, le parole in diretta: nessuno se lo aspettava

Di recente la Lamborghini ha preso parte ad un nuovo appuntamento con Casa Chi e la conduttrice Sophie Codegoni. Nel corso dell’intervista ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento che sta vivendo. A tal proposito si è lasciata sfuggire una frase del tutto inaspettata: “Sono soggetta al fascino femminile ultimamente, sarà la primavera“.

Le sue parole hanno scatenato i giornalisti presenti che ne hanno approfittato per chiederle: “Se avessi seguito la primavera, chi ti sarebbe piaciuta nella casa?“. Dopo un momento di silenzio generale, la cantante ha deciso di fare la sua incredibile ammissione: “Nikita…ma non lo nascondevo affatto“. A quanto pare quindi e soprattutto in casa, la Lamborghini non ha mai nascosto la sua simpatia per la Pelizon con cui senza dubbio si rivedranno dopo la fine del reality.

Ginevra Lamborghini, le parole per Antonino: come stanno le cose

Ginevra quindi rivedrà Nikita mentre la sua storia con Antonino resta ancora avvolta nel mistero. Dopo il reality, i due sembravano decisi a conoscersi ma a quanto pare le cose non sono andate come si aspettavano. Dalle parole della Lamborghini sembra evidente come tra di loro sia rimasto dell’affetto.

Lo confermano anche le parole di Antonino ma soprattutto alcuni scatti dell’ex parrucchiere in compagnia di Carolina Stramare sotto casa. Foto che avrebbero a quanto pare scatenato un terremoto e cambiato ancora una volta il suo rapporto con la Lamborghini che intanto sembra decisa a concentrarsi sulla sua musica.