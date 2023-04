Il Paradiso delle Signore, i due attori di nuovo insieme: pubblico impazzito

Gli appassionati della soap opera de Il Paradiso delle Signore hanno ricevuto una notizia del tutto inaspettata: i due attori insieme.

Il Paradiso delle Signore è ormai un vero e proprio cavallo di battaglia del primo canale della rete televisiva Rai. Le prime due stagioni sono andate in onda in prima serata ma non hanno raccolto gli ascolti che in molti si aspettavano.

La rete ha deciso comunque di approfondire il progetto con una serie di appuntamenti nella fascia pomeridiana. Con questa mossa, la soap ha raggiunto traguardi importanti ed ha raggiunto anche la settima stagione in onda adesso. In questi anni il pubblico si è affezionato alle storie e soprattutto ad alcuni protagonisti, anche quelli che non ci sono più.

Per questo motivo hanno mandato in tilt tutti alcune immagini pubblicate sui social da un ex protagonista riapparso in compagnia di un altro attore della soap.

Il Paradiso delle Signore, incontro speciale dietro le quinte: di chi si tratta

Negli ultimi anni tanti attori e personaggi hanno fatto la loro comparsa nel cast della nota soap opera. In alcuni casi hanno però lasciato il format dopo alcune stagioni. Questo è per esempio il caso dell’attore Alessandro Fella che per circa tre stagioni ha vestito i panni di Federico Cattaneo. L’attore ha lasciato la soap nella quinta stagione mettendo anche fine al percorso di un personaggio che ha sempre diviso il pubblico.

In queste ore Fella ha pubblicato però un video su Instagram che ha scatenato tutti i fan in quanto ha deciso di fare una sorpresa a teatro ad un suo ex collega. Nel dettaglio si è seduto tra il pubblico dello spettacolo dell’attore Giancarlo Commare che per due stagioni ha invece interpretato Rocco Amato. Anche il suo personaggio ha lasciato la soap e nel peggiore dei modi.

Il Paradiso delle Signore, il ritorno di Rocco e Federico: le ultime

Questo incontro ha subito infiammato i fan che in parte sperano di vederli tornare nella prossima stagione. In entrambi i casi dobbiamo sottolineare come il loro finale sia in realtà stato lasciato aperto. Entrambi hanno infatti lasciato Milano per inseguire i loro sogni ed in realtà potrebbero fare ritorno molto presto.

Da sottolineare che il personaggio di Rocco ha lasciato a Milano la sua amata Maria con il cuore spezzato a seguito di un tradimento. Diverso il discorso per quanto riguarda Federico volato in America da dove ha spedito una lettera a Stefania da sempre innamorata di lui e che di recente si è recata nello stesso continente con il fidanzato Marco tornato però a Milano da solo.