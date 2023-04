Antonella Fiordelisi se lo lascia sfuggire: “Mi ha scritto” | Si sono rivisti subito

Antonella Fiordelisi ha rivelato il contenuto di alcuni suoi messaggi inviati una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi ha da alcuni giorni lasciato la casa del Grande Fratello Vip a causa della decisione dei suoi fan di non salvarla dopo un suggerimento da parte della famiglia stessa. Una volta fuori, l’ex gieffina ha rivisto il fidanzato Edoardo Donnamaria conosciuto proprio durante il reality.

I due in casa hanno vissuto un rapporto fatto di tanti momenti emozionanti ma allo stesso tempo di diversi momenti anche particolarmente complicati. Lontani dalle telecamere, la coppia sta cercando il suo equilibrio ed in questi giorni hanno trascorso tanto tempo insieme.

A tal proposito la Fiordelisi ha deciso di rivelare i dettagli di un episodio di cui sono stati protagonisti e che non si aspettavano di vivere.

Antonella Fiordelisi, i messaggi con Edoardo: il suo racconto

L’ormai ex gieffina ha avuto modo di fare un primo punto della situazione fuori dalla casa nel corso di una recente intervista con Sophie Codegoni. Antonella è stata infatti ospite di un recente appuntamento di Casa Chi e si è soffermata sul suo rapporto con Edoardo. L’ex spadaccina ha raccontato: “Fuori in due si sta benissimo, sicuramente meglio di dentro. Non abbiamo intorno persone che danno fastidio”.

Fuori dalla casa i due sembrerebbero quindi essere molto più sereni ma soprattutto inseparabili. L’ex gieffina ha raccontato di fare sempre avanti e dietro tra Roma e Milano con lui. Inoltre ha raccontato di un episodio particolare: “Solo una volta ci siamo detti di trascorrere una serata lui con i suoi amici ed io con le mie amiche. Dopo mezz’ora ci siamo scritti uniamoci perché non ce la facciamo a stare distanti“.

GF Vip, il futuro dei Donnalisi fuori dalla casa: tutti i dettagli

La coppia, definita Donnalisi dall’unione dei loro cognomi, sembra decisa quindi a portare avanti questa relazione. I due hanno rivelato di avere anche fatto dei progetti in questi giorni. La coppia ha infatti intenzione di prendere una casa più grande a Roma dove poter vivere insieme e non più con gli inquilini di Edoardo.

Inoltre, nel corso di una recente intervista al settimanale Chi hanno anche rivelato di aver pensato a dei bambini insieme. Tanti sogni nel cassetto quindi che i due hanno intenzione di realizzare insieme in un futuro non troppo lontano.