Clamoroso in Rai, spunta una confidenza segreta: vogliono portarla via alla concorrenza

In casa Rai potrebbe andare in scena un clamoroso colpaccio con un noto volto della Mediaset nel mirino: l’inaspettata indiscrezione.

Tanti cambiamenti sono in arrivo in casa della rete televisiva Rai. Secondo alcune indiscrezioni ci sono programmi che potrebbero sparire dal palinsesto. In aggiunta vi sono alcuni conduttori che potrebbero finire fuori dai piani in vista di settembre.

Per alcuni conduttori ad un passo dall’addio vi sono alcuni sostituti che potrebbero fare il loro ingresso in casa della rete televisiva. Con grande stupore di tutti vi è un nome su tutti che rischia di scatenare un braccio di ferro con la Mediaset ossia Barbara D’Urso.

Secondo una clamorosa indiscrezione, la nota conduttrice sembrerebbe essersi messa a lavoro per cambiare subito aria e cercare quindi un nuovo progetto su cui mettere le mani.

Rai, in arrivo anche Barbara D’Urso: la clamorosa rivelazione

Il profilo Pipol Tv su Instagram si è soffermato su di un possibile clamoroso cambio della guarda in casa Rai e Mediaset. A quanto pare il momento della conduttrice Barbara D’Urso non è dei migliori. La padrona di casa Pomeriggio 5 comincerebbe a considerare la sua posizione in bilico tra una prima serata che stenta ad arrivare e con un rinnovo contrattuale sempre più lontano.

Secondo il noto profilo la stessa conduttrice si sarebbe anche confidata con alcune amiche. Barbara vorrebbe mettere la mani su di un nuovo progetto. Nei suoi piani ci sarebbe anche più di una opzione: da La Vita in Diretta con Alberto Matano ad una occasione al posto di Serena Bortone o Pierluigi Diaco in caso di clamoroso licenziamento da parte della rete. In tal senso in questi giorni sembrerebbero anche essere arrivati dei segnali chiari e forti.

Barbara D’Urso, situazione sospetta: tutti i dettagli

Secondo Pipol Tv ci sono due dettagli non da poco che potrebbero confermare questo clamoroso scenario. Il primo è legato al videomessaggio che la conduttrice ha deciso di inviare alla redazione di Domenica In e che Mara Venier ha deciso di mandare in onda. Il secondo è invece legato alla foto della conduttrice con Lucio Presta, ex agente di Federica Panicucci che a quanto pare potrebbe prendere il posto di Barbara al timone di Pomeriggio 5.

L’arrivo della Panicucci al pomeriggio lascerebbe quindi libera la D’Urso di trovare una nuova sistemazione. Al momento si tratta comunque di una clamorosa indiscrezione che tutti i diretti interessati dovranno decidere se confermare o smentire con le rispettive scelte in vista di settembre.