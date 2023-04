‘È morto Gerry Scotti’: il suo corpo finito già nella bara in diretta tv | Le immagini

Durante la seconda puntata di “Felicissima sera”, accade un episodio che ha lasciato letteralmente di stucco i telespettatori.

‘Gerry è morto’, e lo mettono anche in una bara: non si tratta di un triste episodio, bensì di un divertente sketch che ha visto protagonista un malcapitato Gerry Scotti assieme ai duoi comici più irriverenti della televisione italiana, Pio e Amedeo.

Venerdì 31 marzo è andata in onda la seconda puntata di Felicissima sera, il programma di Pio e Amedeo all’insegna del divertimento, tra musica e interviste a personaggi noti dello spettacolo, sport e della musica.

Uno dei gli ospiti speciali di questa puntata è stato il noto conduttore Gerry Scotti che, a colpi di battute, ha ripercorso le sue conduzioni televisive, fino ad arrivare alla sua morte in diretta. Quello che è accaduto durante la puntata è stato un perfetto mix tra il tragico e il comico, ricreando uno show divertente su una delle tematiche più delicate in assoluto, ossia la morte.

In questa puntata vediamo un Gerry in una bara, che tra una battuta e l’altra, ha saputo dimostrare anche sta volta di essere un personaggio dello spettacolo a 360°, che nonostante la sua fama riesce a vestirsi in qualunque panno, mostrando simpatia ed umiltà in ogni situazione.

Il Funerale di Gerry Scotty

In questo episodio vediamo un Gerry disteso su un letto con il rosario in mano, con tanto di fiori, lumini e donne addolorate che piangono la sua morte. “Gerry ora che non ci sei più tu chi ci hai lasciato, Enrico Papi?”– “Si dice che dopo un Papi se ne fa un altro, ma dopo uno Scotti?”, affermano Pio e Amedeo dai bordi del letto. “Vi meritate Enrico Papi“ afferma Scotti, e chissà a cosa voleva alludere. In questi giorni infatti, si è molto parlato della “scomparsa” televisiva di Papi, il conduttore scherzando, ha lanciato una battuta sottile.

Lo sketch continua tra risate e battute:“Gerry hai la stessa espressione di quelli che perdono a “Chi vuole essere milionario”. Te l’avevamo detto noi di non provare la botola”. Dopo la tragicomica veglia funebre, i due comici accompagnano Gerry nella sua nuova casa, l’ultima per il conduttore: la bara. “Gerry dobbiamo dirti la verità, tutto quello che è stato fatto stasera era per fare pubblicità a queste onoranze funebri di Foggia. Ora puoi entrare nella bara per l’ultimo messaggio promozionale?”. Da lì parte una scenetta tanto macabra quanto comica, dove vediamo un Gerry in bara che deve lanciare battute sulla sua carriera sottoforma di messggio pubblicitario, tutto in grande stile “Taffo”.

Come sempre, Gerry si è dimostrato in grado di entrare in tutti i panni, mostrando disinvoltura e simpatia, ma sopratutto senza perdere l’eleganza e la serietà che contraddistingue il noto conduttore. Nel web tuttavia, in molti lo hanno considerato agghiacciante e di cattivo gusto, anche se altrettante persone hanno preso le difese di Gerry e dei conduttori. Per fortuna Scotti è ancora tra noi e insieme ai due comici, è stato in grado di strapparci un sorriso anche su una tematica molto complessa, bravo il nostro Gerry!