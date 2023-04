Gesto dolcissimo di Andrea Damante, così non ci sono più dubbi: lei è il suo grande amore

L’ex tronista Andrea Damante si è lasciato andare ad un gesto dolcissimo sui social e che sembra confermare chi è la vera donna della sua vita.

Il nome di Andrea Damante è da qualche settimana tornato al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale. Dopo la sua storia finita male con Giulia De Lellis, l’ex tronista sembrava aver ritrovato l’amore con l’influencer Elisa Visari.

I due si sono mostrati sempre felici ed affiatati sui social fino al clamoroso colpo di scena. Sono infatti settimane che non pubblicano contenuti insieme ed a quanto pare anche la loro storia sembrerebbe essere giunta al capolinea. Una situazione quindi particolarmente ingarbugliata ma intanto è arrivato un clamoroso gesto sui social dell’ex tronista.

Damante in questi giorni ha infatti pubblicato su Instagram tutta una serie di scatti con una donna che sembrerebbe essere davvero quella della sua vita.

Andrea Damante, la foto toglie ogni dubbio: un grande amore

Nel corso delle ultime settimane, Damante si è mostrato sempre solo sui social o in compagnia dei suoi amici o della sua squadra di lavoro. Inoltre, in questi giorni è anche volato in America per alcuni impegni di lavoro ed anche in questo caso è a quanto pare partito senza alcuna donna al suo fianco.

Nonostante la fitta agenda di impegni però il dj ha fatto una piccola eccezione in queste ore. L’ex tronista ha infatti scelto di prendersi una pausa per recarsi da una donna a quanto pare molto importante della sua vita. Nel dettaglio si tratta della madre che in questi giorni ha festeggiato il suo compleanno. Per omaggiarla Damante ha pubblicato alcuni scatti con lei e che hanno formato la scritta: “Buon compleanno bellezza“. La donna è quindi il suo vero amore ma soprattutto la più bella della sua vita.

Andrea Damante, le ultime sulla sua vita privata: il giallo Elisa Visari

L’amore di Andrea per sua madre è una certezza mentre sul resto della sua vita privata vi è ancora grande incertezza. Alcune voci di settimane fa hanno rivelato di presunti messaggi scoperti dalla Visari tra Damante e la sua ex Giulia. Voci smentite dall’ex corteggiatrice che sui social continua a mostrarsi felice ed innamorata del compagno Carlo Beretta.

Diversa la situazione di Andrea che da settimane non si mostra con la Visari. I due però alcuni giorni fa sono stati visti insieme nella stessa palestra in quel di Milano. Non è ancora chiara quindi la situazione tra i due e se ci saranno sviluppi ulteriori.