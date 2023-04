Raimondo Todaro amareggiato, critiche durissime dal collega: “Non è versatile”

Un noto ballerino professionista ha deciso di commentare quanto sta accadendo nello studio di Amici: le sue parole contro Raimondo Todaro.

Per il secondo anno consecutivo, Maria De Filippi ha deciso di affidare una cattedra di ballo a Raimondo Todaro. Il noto coreografo di latino ha quindi convinto la conduttrice ed anche in questa edizione si è senza dubbio messo in mostra nella scuola.

Ancora una volta è stato anche il protagonista di numerosi scontri in studio e soprattutto con Alessandra Celentano. I loro punti di vista hanno attirato l’attenzione del pubblico ma anche di alcuni protagonisti che sono fuori dal programma.

Tra questi vi è un noto coreografo ma soprattutto un ex professionista di Amici e stiamo parlando di Fabrizio Prolli che ha scelto di schierarsi contro Todaro.

Raimondo Todaro, l’opinione di Fabrizio Prolli: le sue parole

Fabrizio Prolli è noto al pubblico di Canale 5 per due motivi in particolare. Il primo è legato al suo privato ed al suo precedente matrimonio con la nota coreografa Veronica Peparini. I due sono stati legati per diversi anni ed hanno avuto due figli primi di prendere due strade diverse. Il secondo motivo è legato alla sua precedente partecipazione ad Amici nel ruolo di professionista.

Per questo motivo ha detto la sua sul format ma anche sugli insegnanti della scuola. Durante un’intervista ai microfoni di Fanpage.it ha rivelato a chi non vorrebbe essere affiancato: “Todaro, non mi mettete con lui. Abbiamo due punti di vista diversi. Penso non sia molto versatile nelle cose. Quindi dico lui. Con Alessandra Celentano invece mi trovo spesso d’accordo”. Parole senza dubbio poco lusinghiere nei confronti di Todaro, al contrario il professionista sembra avere stima della Celentano.

Fabrizio Prolli, le parole sull’allievo di Todaro: cosa pensa adesso

Prolli ha però voluto dire la sua anche su di un noto allievo di Todaro ossia Mattia Zenzola che ha visionato già l’anno scorso. In merito al giovane ballerino ha detto: “Mi sembra sia maturato molto, proprio a livello personale. Penso sempre poi che il modo in cui danzi rifletta ciò che ti sta succedendo nella vita. Dopo l’infortunio si è dovuto rimboccare le maniche“.

Se da un lato quindi non sembra apprezzare in tutto l’insegnante, dall’altro il ballerino per lui sembrerebbe essere migliorato. Per quanto riguarda il format in generale, il noto professionista ha sottolineato di vedere i ballerini molto più preparati dei cantanti ancora in gara.