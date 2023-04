Giulia Salemi sostituita, non sarà più in diretta: contratto strappato

Rivelazione a sorpresa della nota influencer Giulia Salemi che si prepara a mettere la parola fine ad un suo progetto molto importante.

Continua la scalata di Giulia Salemi che da diversi anni occupa un ruolo molto importante non solo sui social. La giovane modella ha mosso i primi passi al Grande Fratello Vip e negli anni ha preso parte a diversi progetti interessanti.

L’anno scorso è stata la conduttrice del GF Vip Party, la padrona di casa di Salotto Salemi e soprattutto volto di diverse campagne pubblicitarie. In questi mesi è tornata al timone del format che porta il suo cognome ed è stata scelta da Signorini per gestire i social durante la diretta del GF Vip.

Inoltre, la Salemi ha collaborato con la radio prima in un programma a cadenza quotidiana e poi per uno speciale di Sanremo. Proprio questo impegno però si è rivelato essere per lei molto difficile e per questo ha preso una decisione inaspettata.

Giulia Salemi, la decisione inaspettata: progetto cancellato

Solo pochi mesi fa Giulia Salemi è stata scelta dalla dirigenza di Radio 101 per un nuovo progetto. L’influencer dallo scorso mese di gennaio fino a pochi giorni fa si è infatti occupata di un appuntamento fisso dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 con Marco Santini. L’occasione in radio le ha permesso di venire a contatto con numerosi volti della musica italiana ma soprattutto di prendere parte all’ultimo Festival di Sanremo con inviata.

Con il passare del tempo però per lei questo impegno è divenuto particolarmente pesante. Per questo motivo la Salemi ha raccontato di essersi vista costretta a lasciare la radio. In questi giorni ha quindi preso parte agli ultimi appuntamenti in diretta prima di cedere il posto alla sua sostituta ossia Melita Toniolo. Una scelta sofferta ma che soprattutto servirà anche per il suo privato.

Giulia Salemi, il rapporto ritrovato con Pierpaolo e i suoi 30 anni speciali

La Salemi in questi giorni ha festeggiato alla grande i suoi 30 anni con un evento che ha visto coinvolti amici e parenti. Immancabile la presenza anche di Pierpaolo Pretelli che da diversi anni è il suo compagno di vita. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e di recente hanno affrontato un momento difficile.

A quanto pare la crisi della coppia, dovuta proprio ad eccessivi impegni di lavoro, è quindi rientrata anche se come riferito dalla Salemi ci sono ancora alcuni punti su cui lavorare.