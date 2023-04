Leo Gullotta, il triste malore fulminante: “Ci ha lasciato troppo presto per un’embolia”

Retroscena amaro sulla vita privata dell’attore Leo Gullotta che ha rivelato di un momento molto difficile per lui e tutta la sua famiglia.

Leo Gullotta è un volto noto del panorama teatrale e cinematografico italiano. L’attore ha mosso i primi passi da giovanissimo ed a teatro. Negli anni ha poi messo a segno tutta una serie di successi a livello lavorativo con performance che hanno conquistato tutti.

L’attore è stato un grande protagonista a teatro ma ha anche collaborato con alcuni registi di grande successo. Basti pensare a Nanni Loy, Giuseppe Tornatore oppure Carlo Vanzina. Inoltre ha anche lasciato il segno come doppiatore soprattutto prestando la sua voce all’attore Joe Pesci.

Tutta una serie di successi che hanno arricchito la sua vita dal punto di vista professionale. Diversa invece la situazione dal punto di vista privato con un momento molto difficile con cui si è trovato a dover fare i conti.

Leo Gullotta, le parole sulla sua famiglia: ricordo emozionante

Ultimo di sei figli, il noto attore non ha mai nascosto il suo legame con la famiglia che ha sempre presentato le caratteristiche tipiche di quelle siciliane. Un rapporto di cui l’attore ha parlato in prima persona nel corso di una recente intervista durante il format Vieni da Me. Nel dettaglio Gullotta ha parlato delle sue abitudini da bambino: “Nella vita bisogna essere curiosi perché così si hanno più frecce da poter sparare. Quando ero piccolo a Catania curiosavo dappertutto”.

Nel corso della stessa intervista ha poi parlato del legame con sua madre tipica siciliana. A tal proposito ha raccontato: “Mio padre era un pasticciere mentre mia madre era una vera generalessa. Aveva lei il comando della casa, con sei figli poi…“. Una grande famiglia unita ma che si è ritrovata anche a dover vivere un momento molto difficile.

Grave lutto per Leo Gullotta: la rivelazione sulla scomparsa della sorella

L’attore è quindi l’ultimo di sei figli e prima di lui sono nati Tina, Graziella, Mariù e i fratelli Gianni e Tino. Tutti uniti anche di fronte ad uno dei momenti più duri per loro ossia la scomparsa di una delle sorelle dell’attore.

A tal proposito ha raccontato: “Una delle mie sorelle ci ha lasciati purtroppo troppo presto per embolia. Allora non c’erano gli strumenti medici per salvarla“. Una vera e propria tragedia per tutti loro ma soprattutto per l’attore che ha rivelato di un legame molto forte con lei.