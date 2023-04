Incredibile Tina Cipollari, pronta a lasciare subito Uomini e Donne: svelato il motivo

Rivoluzione nello studio di Uomini e Donne con Tina Cipollari che potrebbe mettersi in gioco in ruoli diversi ed inediti per lei.

Tina Cipollari è stata una delle prime troniste del format Uomini e Donne e con i suoi modi di fare ha conquistato il pubblico e non solo. La conduttrice Maria De Filippi negli anni le ha infatti affidato un ruolo molto importante ossia quello dell’opinionista.

Lei e Gianni Sperti sono per la padrona di casa del dating show fondamentali. In aggiunta la Cipollari è da sempre la preferita del pubblico con i suoi siparietti ed i suoi scontri in studio divenuti iconici.

Qualcosa però adesso potrebbe cambiare e tutto per volere della stessa opinionista che di recente ha rivelato di avere nuovi obiettivi. La Cipollari vorrebbe infatti prendere parte a nuovi format e soprattutto mettersi in gioco in ruoli diversi.

Tina Cipollari, nuovi obiettivi dopo Uomini e Donne: la rivelazione

L’opinionista del noto dating show di Canale 5 ha deciso di fare il punto sul suo privato e sul suo lavoro durante una recente intervista al settimanale Nuovo. Per quanto riguarda l’aspetto prettamente lavorativo, la Cipollari ha rivelato di voler prendere parte a qualche reality. In cima alla lista dei suoi desideri sembrerebbe esserci Celebrity Hunted su Prime Video.

In alternativa la Cipollari tornerebbe volentieri nel cast di Pechino Express in vista della prossima stagione. Un desiderio quindi di mettersi in gioco che potrebbe presentare un ostacolo. In entrambi i casi infatti potrebbe dover rinunciare al suo ruolo di opinionista per almeno un breve lasso di tempo. Non di certo una buona notizia per il pubblico o per la conduttrice che si ritroverebbe a dover trovare una eventuale valida alternativa.

Novità per Tina Cipollari, le ultime sul privato: le sue parole

In attesa di capire se ci saranno sviluppi in tal senso, l’opinionista ha parlato anche del suo privato. Anche da questo punto di vista ci sono alcune importanti novità. A quanto pare è infatti giunta al capolinea la sua relazione con Vincenzo Ferrara: i due sembrava ad un passo dalle nozze ed invece hanno deciso di separarsi.

Una decisione che non ha comunque spostato l’attenzione di Tina dalla sfera sentimentale con l’opinionista che resta in cerca dell’amore. In realtà la Cipollari ha ricevuto alcune proposte anche nello studio del dating show senza però proseguire nella conoscenza del cavaliere in questione.