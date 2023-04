Maria De Filippi, dopo anni non può più nasconderlo: viene fuori tutta la verità | Ci aveva ingannato a tutti

La conduttrice Maria De Filippi costretta a fare i conti con una rivelazione dal dietro le quinte del dating show Uomini e Donne.

Maria De Filippi è da ormai più di 25 anni la padrona di casa del dating show Uomini e Donne. Il noto format permette ogni anno a persone comuni di conoscersi e di provare ad instaurare una relazione seria.

In tutti questi anni sono nate numerose coppie sia tra i protagonisti del Trono Classico sia tra dame e cavalieri del Trono Over. Tutto questo ha reso il format uno dei più amati dal pubblico ed ogni giorno è in grado di registrare numeri record.

Questa stessa fama ha però portato anche critiche e tra queste una in particolare ossia quella secondo la quale quanto accade in studio è in realtà deciso a tavolino. Una situazione su cui ha deciso di fare chiarezza Raffaella Mennoia che da anni fa parte della redazione del programma.

Maria De Filippi, la rivelazione di Raffaella Mennoia: tutta la verità

Raffaella Mennoia è da diversi anni una compagna di avventura molto importante per Maria De Filippi. Le due lavorano insieme dietro le quinte di diversi format e tra questi anche Uomini e Donne. Un format che la nota autrice conosce bene ed è per questo che ha deciso di chiarire alcuni punti in una recente intervista. Come rivelato da ilvicolodellenews, la Mennoia ha chiarito uno dei punti più controversi.

La nota autrice ha infatti rivelato se quanto accade in studio è tutto frutto di storie vere. A tal proposito ha precisato: “È tutto vero. Per noi è fondamentale la verità del programma. Cerchiamo di evitare di farci fregare da chi viene da noi. Però è chiaro, c’è un margine di errore. Non possiamo garantire al 100% che tutti vengano per cercare l’amore piuttosto che la notorietà”.

Raffaella Mennoia, le parole su Gemma: un caso particolare

La redazione quindi si impegna a raccontare la verità ma non è detto che i protagonisti non arrivino in studio con seconde intenzioni. Questa è per esempio una grave accusa che il pubblico è solito presentare contro Gemma Galgani. La donna è presente in studio da ben 12 anni e non ha ancora coronato il suo sogno ossia trovare l’amore.

In questo caso la Mennoia ha voluto però sottolineare: “Lei ci mette verità, sentimento. Lei è stata davvero male per Giorgio, lei è spontanea“. A quanto pare quindi Gemma è davvero così come la vediamo in tv, con tutti i suoi pregi e difetti.