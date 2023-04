Belen Rodriguez, il male orrendo entrato nella sua vita: “Solo 4 mesi di vita”

La nota conduttrice argentina Belen Rodriguez ha raccontato di un retroscena doloroso della sua vita prima del suo arrivo in Italia.

Tutti conoscono ormai Belen Rodriguez divenuta negli ultimi anni un volto storico di casa Mediaset. Dopo gli inizi da modella e dopo diverse bombe di gossip di cui si è resa protagonista, l’argentina ha conquistato il timone di alcuni format di successo.

Dal punto di vista lavorativo per lei quindi non poteva andare meglio. Una situazione diversa invece dal punto di vista privato con numerosi ostacoli con cui si è ritrovata a dover fare i conti. La nota conduttrice si è ritrovata a dover gestire alcuni drammi dal punto di vista sentimentale.

Inoltre, in passato ha vissuto un momento molto difficile e legato alla sua famiglia. Nel dettaglio, la conduttrice ha rivelato della malattia di una persona molto vicina a lei e che non si è rivelata essere semplice da gestire.

Belen Rodriguez, il retroscena sul suo privato: malattia terribile

Belen Rodriguez oggi è un volto amatissimo in Italia ma per lei non è stato sempre semplice. La stessa decisione di arrivare qui da giovanissima non è stata un caso ma a quanto pare è arrivata a causa di un momento molto difficile per la sua famiglia. Durante una puntata di C’è Posta per Te, la conduttrice ha deciso di raccontare di un episodio che le ha totalmente cambiato la vita.

Nel lasciare un messaggio di sostegno all’ospite presente con lei, Belen ha raccontato a tutti: “Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Era grave e le hanno dato solo 4 mesi di vita. Mi è crollato il mondo addosso ma invece di piangere sono venuta in Italia. Con i soldi guadagnati ho pagato le chemio“. L’arrivo in Italia è stato per lei e per tutta la sua famiglia il momento della svolta.

L’arrivo in Italia di Belen: la carriera ed il momento

Secondo il racconto di Belen, le cure pagate alla nonna hanno permesso a lei ed alla famiglia di godere di molto più tempo insieme. Senza dubbio per la Rodriguez è stato un sacrificio anche perché gli inizi non sono mai semplici. Belen ha cominciato come modella ed in quel periodo ha conosciuto e si è innamorata di Fabrizio Corona.

Dopo i primi anni in Italia sono poi arrivate le prime occasioni in tv prima con Enrico Papi e poi con Maria De Filippi. Oggi Belen è quindi una donna appagata sia dal punto di vista privato che lavorativo.