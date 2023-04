Antonino Spinalbese, amicizia al capolinea dopo il GF: il gesto social è una conferma

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, per Antonino Spinalbese potrebbe essere arrivato un nuovo colpo di scena: il gesto sui social.

Antonino Spinalbese ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip da diverse settimane e per lui tante cose sono cambiate. Dal punto di vista sentimentale per lui sembrava esser arrivato il momento di approfondire il suo rapporto con Ginevra Lamborghini.

In questi giorni invece un avvistamento sospetto con Carolina Stramare e alcune parole della Lamborghini hanno messo fine a questa possibilità. Una mossa che ha scatenato contro l’ex gieffino numerose critiche anche da parte di coloro che nel reality sembravano apprezzarlo.

Novità in negativo però sembrerebbero essere in arrivo anche per quanto riguarda i rapporti di amicizia nati in casa. Tra questi uno su tutti sembrerebbe essere in forte crisi ed è quello con Elenoire Ferruzzi.

Antonino Spinalbese, il suo rapporto con Elenoire Ferruzzi: l’episodio controverso

Nella casa più spiata d’Italia, Antonino e Elenoire hanno trascorso molto tempo insieme. Più volte l’ex parrucchiere si è anche recato da lei per aiutarla nei momenti più difficili. Emblematico lo sfogo dell’influencer con Antonino dopo la lite con Luca Salatino a causa di una presunta attrazione mai ricambiata. Inoltre Spinalbese era con Elenoire quando è andato in scena l’episodio che ha cambiato il GF della Ferruzzi.

Elenoire si trovava infatti in giardino con Spinalbese quando si è lasciata andare allo sputo dopo aver visto Nikita Pelizon passare in giardino. In puntata Antonino ha provato a spiegare l’episodio ma le sue parole non sono servite a nulla e la Ferruzzi è stata eliminata al televoto flash. Una volta fuori l’influencer sembrava essere tra le sostenitrici di Antonino ed invece adesso la situazione è cambiata.

Elenoire Ferruzzi, la rivelazione su Antonino: amicizia finita

Alcuni utenti social hanno di recente notato un dettaglio non da poco soprattutto per l’era digitale che stiamo vivendo. Elenoire ha infatti tolto il segui ad Antonino su Instagram: un gesto che nessuno si aspettava. Per questo motivo un utente curioso ha deciso di chiedere spiegazioni alla diretta interessata che senza peli sulla lingua ha deciso di dire come stanno le cose.

A domanda diretta l’influencer ha precisato: “Io seguo chi mi segue“. Secondo la sua versione sembrerebbe essere stato Antonino il primo a non farsi sentire con lei una volta fuori dalla casa. La sua sembrerebbe quindi essere solo una risposta al comportamento del suo ex compagno di avventura.