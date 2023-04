Caterina Balivo, dal giorno alla notte il drastico annuncio: “sta morendo…”

La famosa conduttrice dichiara al suo pubblico, un problema che l’affligge da tempo: “Sta morendo”; Caterina l’ha visto con i suoi occhi.

Caterina Balivo è oramai un volto noto della televisione italiana, grazie alla sua determinazione, ma anche alla sua sensibilità innata per svariate tematiche. Ad oggi la troviamo alla guida di Lingo – Parole in circolo, il game show in onda su La 7, affiancata da Enrico Mentana.

La conduttrice l’abbiamo vista in diversi programmi televisivi, iniziando la sua carriera come valletta della Rai e successivamente nelle vesti di inviata per il programma I raccomandati, ma la sua immagine la porta a partecipare anche a Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte. La sua bellezza tuttavia, non è l’unica dote della donna.

Il volontariato

Dietro a questo personaggio televisivo, si nasconde una grande sensibilità: Caterina partecipa spesso in prima persona nella sensibilizzazione di svariate cause che affliggono l’umanità. In questi giorni è apparsa sul suo Instagram in vesti diverse da quelle da conduttrice di successo. La foto pubblicata da Caterina la ritrae mentre serve alla mensa dei poveri dell‘Associazione Opera San Francesco di Milano. La conduttrice ammette: “ Non vi nascondo che servire quelle mamme con i figli che mi ricordavano i miei, che a volte fanno capricci per piatti non molto graditi, mi ha fatto fatto venire gli occhi lucidi“.

Tuttavia, dietro questo personaggio si nasconde altro, un dolore che ha voluto condividere con i suoi followers e con l’Italia intera. Dopo aver visto una situazione talmente tragica la conduttrice non ha potuto far finta di nulla, motivo per cui ha vovuto lanciare l’annuncio: dobbiamo salvarla.

“Sta morendo”: l’annuncio di Caterina Balivo

Corre l’anno 2021 e la splendida conduttrice decide di fare una vacanza nelle bellissime spiaggie delle Maldive. Una vacanza come le tante, Caterina si dedica dei momenti all’insegna del relax dopo lo stress lavorativo, ma qualcosa di inaspettato colpisce la sua attenzione.

Tutti noi siamo abituati a sentire milioni di notizie che ci tartassano la testa giorno dopo giorno: morti nelle strade, sfruttamento di animali e quant’altro; ma a quanto di tutto questo diamo la giusta attenzione? Probabilmente a poco, visto che tali eventi non li vediamo con i nostri occhi. Caterina purtroppo l’ha visto in prima persona, una natura destinata a morire. “Una bariera corallina in soffersenza a causa del riscaldamento globale” – afferma Caterina – “Sta morendo”.

Caterina annuncia ai suoi follower la problematica vissuta con i suoi occhi per mezzo di un post su Instagram: “Alle Maldive ho visto la barriera corallina in sofferenza: sta morendo a causa del riscaldamento globale e dell’acidificazione” (un pezzo della mia intervista per #NaturalStyle). L’estate è partita: divertiamoci, osserviamo, rispettiamo e segnaliamo le cose che non vanno.Aiutiamoci a salvare il nostro mare 💙. La conduttrice ha ragione: secondo Il Mattino, i coralli delle Maldive stanno morendo e a dimostrarlo è il monitoraggio dei reef dell’ong internazionale Biosphere Conservation.