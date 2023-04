Milly Carlucci, stavolta fa sul serio: arriva la denuncia | In Rai scoppia la bomba

Situazione insostenibile per la conduttrice Milly Carlucci che sui social ha deciso di rispedire al mittente accuse e critiche: le sue parole.

Negli ultimi giorni Milly Carlucci è finita al centro delle polemiche e di alcune voci clamorose. Secondo alcune indiscrezioni, il suo format Il Cantante Mascherato sembrerebbe essere finito sulla lista degli esclusi della prossima stagione televisiva.

Il noto portale Dagospia ha infatti segnalato una possibile chiusura definitiva del programma a causa dei bassi ascolti e delle troppe spese. Voci che a quanto pare non sono piaciute alla conduttrice che sui social ha deciso finalmente di dire la sua.

Milly ha rispedito tutto al mittente parlando di notizie false che rendono il lavoro difficile ed ha fatto riferimento anche a possibili conseguenze legali ma vediamo nel dettaglio.

Milly Carlucci, il caso de Il Cantante Mascherato: voci incontrollate

Secondo alcune indiscrezioni, in vista della prossima stagione televisiva dovrebbero andare in scena grandi cambiamenti in casa Rai. Si parla di possibili sostituzioni come il caso di Serena Bortone ma anche di una voglia da parte della rete di eliminare alcuni format dal palinsesto. Secondo alcune voci uno di questi dovrebbe essere proprio Il Cantante Mascherato che la rete ha deciso di spostare al sabato.

I primi appuntamenti andati in onda non hanno a quanto pare convinto il pubblico ed i dati sembrano confermarlo. Inoltre, vi sono numerosi commenti negativi sui social in merito alle dinamiche in studio ed alla scelta dei concorrenti. Una situazione divenuta in pochi giorni incandescente e per questo motivo la Carlucci ha deciso di dire la sua sui social.

Il Cantante Mascherato, le parole di Milly: come stanno le cose

La nota conduttrice ha deciso di rilasciare nuove dichiarazioni attraverso il suo profilo Twitter. In merito alle tante voci ha voluto specificare: “Sono state messe in giro delle notizie false e tendenziose che respingiamo. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. La rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta di un programma di varietà nel sabato sera di Rai 1 in primavera“.

… teniamoci lontani dalle notizie false ‼️

Ci vediamo sabato su #rai1 con la terza puntata de @IlCantanteRai1 #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/BYHzxDtBLn — Milly Carlucci (@milly_carlucci) March 30, 2023

La Carlucci ha aggiunto: “Accettiamo ogni critica finché si tratta di opinioni poi le fake news non si possono accettare. Questo perché sono un danno al gruppo di lavoro, all’azienda e possono essere motivo di controversie legali“. La conduttrice ha quindi deciso di mettere fine a questa situazione che da giorni rende tutto più complicato per lei.