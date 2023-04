Addio Fiorella Pierobon, ha provato qualsiasi cosa: non ce l’ha fatta

Molti nostalgici ricorderanno la bellisiima Fiorella Pierobon: che fine ha fatto la conduttrice televisiva?

Molti di voi sentendo parlare di Fiorella Pierobon penseranno alla bellissima annunciatrice di Canale 5 che ogni sera ha tenuto compagnia nelle case dei telespettatori, anunnciandogli cosa sarebbe stato trasmesso sul canale. I suoi annunci sono stati trasmessi fino agli in inizi degli anni 2000.

Tuttavia, la sua carriera è stata ben più ampia: Pierobon ha esordito da giovanissima su Telealtromilanese per poi passare a collaborare con Italia 1 all’inizio degli anni ’80 affiancata da Gabriella Golia. Non ci volle molto per farsi notare, in quanto la prese con sè Mike Buongiorno in vesti di valletta di Superflash e QuizBis.

La sua carriera prende il volo: Fiorella Pierobon si afferma anche come cantante, attrice, autrice e conduttrice (sia televisiva che radiofonica).

La nota Fiorella diventa presto un volto noto in Mediaset, ma dopo qualche anno, di lei non si ha più traccia, come sparita. La scelta di Pierobon non è stata di certo casuale, in quanto lei stessa ha deciso di abbandonare i riflettori per cambiare drasticamente la sua vita.

Che fine ha fatto Fiorella Pierobon

Molti nostalgici si chiederanno dove è finita la bellissima e talentuosa Pierobon: nonostante il suo grande successo, la conduttrice non era pienamente contenta della sua vita, tanto da cambiarla completamente. Non la vedremo più in vesti di conduttrice, ma in altri panni.

L’arte è il suo carburante

Fiorella ha compiuto da poco 63 anni e vive tra la provincia di Lecco e la Costa Azzurra. Ha una grande passione per la cucina, tuttavia, non è questo il motivo che l’ha portata via dalla televisione. La conduttrice ha deciso di dedicare la sua vita all’arte e alla pittura, motivo per cui nel 2007 è riuscita ad aprire una sua galleria in Francia.

Ad oggi è anche mamma di Andrea e si può dire che ha lasciato il mondo dello spettacolo per condurre una vita sicuramente più serena di quella sotto i riflettori. Grazie alla sua passione per l’arte, Fiorella ha realizzato ben oltre 400 opere fatte da lei. Il successo non è tardato ad arrivare: alcuni dei suoi quadri sono stati esposti al museo d’Arte Contemporanea al Dino Zoli Di Forlì e a Lucca.

Ad oggi possiamo affermare che la nota conduttrice è sicuramente una grande artista in tutti i suoi ambiti. In occasione del suo 60esimo compleanno, la nota Fiorella ha deciso di dire la sua a proposito del cambiamento di vita, e lo fa al Coriere della Sera dove afferma: “Le vite interessanti sono quelle che hanno qualcosa da dire. In tv leggevo e basta”.