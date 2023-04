Amadeus, non gli parla più: “due cretini” | Un’amicizia storica distrutta così

Un’amicizia rovinata a colpa di tweet: Amadeus non tollera proprio le parole del collega in merito alla conduzione del Festival di Sanremo.

Amadeus anche quest’anno ha condotto il Festival di Sanremo riscontrando un’enorme successo. Il numero di ascolti è stato infatti davvero elevato e la sua partecipazione ha sicuramente contribuito alla ruscita del Festival. Un osso duro: non è stata una conduzione semplice per Amadeus in quanto, quest’anno ci sono stati tanti episodi che avrebbero messo in crisi il conduttore più esperto; tuttavia, Amadeus ha saputo gestire le situazioni e i personaggi in maniera alquanto professionale.

Questo Festival è stato un vero e proprio successo anche grazie alla squadra che c’era al timone. Abbiamo visto un Gianni Morandi più solare che mai e la partecipazione esclusiva dell’influencer Chiara Ferragni, che assieme Amadeus, hanno regalato dei bellissimi momenti al pubblico.

Il noto conduttore, da qualche anno partecipa anche come direttore artistico, purtroppo però, qualche suo collega non sembra aver apprezzato appieno la conduzione di quest’anno. La critica è arrivata da parte di un grande amico, con cui Amadeus è sempre stato in buoni rapporti, ma dopo questo episodio, il conduttore non vuole più averci niente a che fare.

Amadeus non ne vuole più sapere

Tutto è iniziato da un commento su Twitter che divide il pubblico: alcuni sostengono che la reazione di Amadeus sia stata eccessiva, altri invece lo supportano. Ma cosa è successo di tanto grave da rovinare un amicizia che dura da tanti anni?

L’insulto ad Amadeus

Il protagonista della vicenda è Marco Salvati, noto autore televisivo e buon amico di Amadeus. Salvati è conosciuto dal pubblico per aver curato diverse edizioni del Festival di Sanremo e per aver realizzato programmi di successo come Avanti un altro e La Talpa. In merito alla sua grande esperienza al Festival, si è sentito libero di esprimere un parere nei confronti di Amadeus, a seguito delle recenti critiche sulla conduzione di quest’anno.

“Potete dire tutto di Amadeus come conduttore, ma come direttore artistico ci sà fare”, scrive Salvato su Twitter pensando di difendere il conduttore. Queste parole hanno creato un forte malcontento in Amadeus, che non ha reagito di buon grado al tweet del collega. Anche gli utenti stessi si sono accaniti contro questo commento, motivo per cui Salvati ha risposto cercando di salvare l’irreparabile. “Ho lavorato con Pippo Baudo e Paolo bonolis, non proprio due cretini come direttori artistici”, dichiara cercando di focalizzare l’attenzione sul complimento più che sull’offesa. “Gli ho detto che è il più bravo a prescindere dalle critiche come conduttore. Era un complimento di cuore, credo che sia stata percepita solo la prima parte, che era a sua difesa”.

Tuttavia, ciò non è bastato per chiarire l’incomprensione, visto che Amadeus ha rimosso il collega da tutte le piattaforme social, come dichiarato da Salvati. “Mi dispiace perché io lo stimo, gli voglio bene e ci ho lavorato. Fa uno dei Sanremo più belli degli ultimi anni. Sto attento a quello che dico perché non vorrei che si inca****se di più” , afferma. Nonostante che Salvati si sia scusato, per Amadeus questa amicizia è arrivata al capolinea. Chissà se un giorno avranno l’occasione di chiarirsi di persona.