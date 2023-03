“Non ci vedo più”: Simona Ventura dà l’angosciante rivelazione in diretta

A spiegare la situazione è stata lei stessa su una diretta Instagram; sino ad allora infatti, non si sapeva nulla: ” Non ci vedo più”.

Oggi parliamo di un altro volto iconico della televisione italiana: la famosissima conduttrice Simona Ventura. Una donna tutta d’un pezzo, che grazie alla sua tenacia e alla sua personalità schietta, ha conquistato il suo pubblico che la segue oramai dall’esordio, che è avvenuto intorno gli anni ’90.

Già nella metà degli anni ’80, la conduttrice fa le sue prime apparizioni come concorrente di quiz e giochi, ma esordisce in tv solamente nel 1988, dove inizia la sua carriera come valletta nei quiz Domani sposi sui Rai 1.

Da valletta a giornalista: nulla fermò l’ambizione di Simona che nei primi anni ’90 lavorò come giornalista sportiva nei programmi di Telemontecarlo. Nel 2001 ha stipulato un contratto con la Rai della durata di 10 anni: l’abbiamo vista nella conduzione di Quelli che il Calcio e del Festival di Sanremo 2004. Tra i programmi più recenti, l’abbiamo trovata alla conduzione di Temptation Island Vip, come concorrente de L’isola dei famosi, giudice di X-factor, Festival di Castrocaro e Amici.

La sua vita privata tuttavia, è stata alquanto travagliata. L’infedeltà del marito, il calciatore Stefano Bettarini, è stata la causa principale della rottura di un matrimonio durato 6 anni. La coppia durante l’unione, ha avuto due figli: Nicolò e Giacomo. La rottura tra i due è stata alquanto dolorosa, ma ormai è una ferita passata. Ad affliggere la nota conduttrice ad oggi, sembra un problema fisico che non ha mai rivelato: la sua vista.

La rivelazione in diretta Instagram: la vista di Simona Ventura

Simona Ventura ha 57 anni ed è nota per i continui ritocchini estetici che l’hanno portata a cambiare drasticamente i connotati del suo volto. In merito a tali interventi, il pubblico l’ha sempre criticata, tanto che lei stessa si è resa conto che stava andando un po’ troppo fuori dagli schemi. In una diretta Instagram, i suoi follower notano un altro cambiamento estetico, ma sta volta non centrano i ritocchi.

I suoi affezionati follower, durante la chiacchera con Simona, si sono subito accorti di un dettaglio: i bizzarri occhiali della conduttrice. Gli stessi, presi dalla curiosità, non hanno esitato a chiedere cosa ci facesse con quelli.

La Ventura risponde in maniera divertita e auto ironica con: “Che dobbiamo fare, non ci vedo più niente”. Nonostante l’avanzare dell’età che vede per tutti la comparsa di qualche “magagna”, la conduttrice si è dimostrata fino ad oggi in ottima salute e non sarà di certo qualche grado in meno a fermarla.