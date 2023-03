“Ho detto no tre volte”: incubo per l’ex dama di Uomini e Donne | La denuncia

Un noto ex volto del dating show Uomini e Donne ha rivelato i dettagli di quanto accaduto e della decisone di denunciare alcuni membri del Trono Over.

Un episodio andato in scena nello studio di Uomini e Donne alcune settimane fa continua a far discutere. Protagonista di quanto accaduto una nota ormai ex dama ossia Desdemona Balzano costretta di recente ad abbandonare lo studio.

Durante un recente appuntamento, Armando Incarnato ha portato alla luce alcuni messaggi in cui la dama si stava presumibilmente mettendo d’accordo con il suo agende per allungare il suo percorso nel format. Subito dopo la messa in onda della puntata, la dama ha deciso di dire la sua.

L’ex protagonista del Trono Over ha rivelato come si è sentita in quel momento e soprattutto ha chiarito una volta per tutti contro chi ha presentato querela.

Uomini e Donne, il racconto di Desdemona: attimi difficili

L’ex dama Desdemona ha rilasciato alcune nuove dichiarazioni ai microfoni di Fanpage.it per fare il punto su quanto accaduto. A tal proposito ha rivelato: “Ero frastornata, non capivo cosa stesse accadendo. Ho capito che c’erano dei miei audio e che non ho dato il consenso affinché fossero riprodotti. Ho detto di no tre volte perché volevo ascoltarli prima di decidere se farli ascoltare a terzi“.

A quanto pare quindi la dama ha sentito la sua privacy violata dal gesto prima del cavaliere Armando e poi dall’opinionista Gianni che in studio ha anche rivelato i dettagli della conversazione. Per questo motivo Desdemona ha scelto di agire per vie legali: “Non posso pensare di essere stata registrata mentre facevo una telefonata da casa mia e che quella telefonata sia stata inviata a terzi per ledermi“.

Maria De Filippi denunciata? Desdemona fa chiarezza: tutti i dettagli

L’ex dama ha per questo motivo deciso di querelare Armando, Gianni e Alessandro Schiavone ossia la persona che ha registrato la chiamata. Allo stesso tempo l’ex dama ha invece sottolineato di non avere alcuna intenzione di denunciare la Fascino e Maria De Filippi: “Se lei ha ritenuto che non dovessi più stare in studio, va bene. La rispetto ed infatti non l’ho querelata“.

Nessuna azione legale quindi contro la conduttrice e nemmeno la redazione anche se dietro le quinte non si è sentita supportata abbastanza se non dal cavaliere Giuseppe che con lei ha lasciato il format e con cui ha avviato una frequentazione che dura ancora adesso.