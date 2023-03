Natalia Estrada, dalle tv d’Italia al baratro infinito e profondo: ecco come si è ridotta

Una figura iconica degli anni ’90 e 2000, la bella showgirl Natalia Estrada ha deciso di cambiare vita: quello che è successo ha dell’incredibile.

Quello di Natalia, è uno dei volti che ha segnato più di un decennio: solare, carismatica, bella e incredibilmente talentuosa. Alcuni di noi ricorderanno il suo esordio che è avvenuto nel 1993 grazie alla sua conduzione de Il gioco delle coppie, il game show andato in onda sulle emittenti Mediaset.

Da quel momento, la bella showgirl non si è più fermata: Natalia è stata notata da tutti nel mondo dello spettacolo, ha partecipato affianco al marito e conduttore Giorgio Mastrota, fino a cimentarsi nel mondo della recitazione, diventando così anche una bravissima attrice.

L’abbiamo vista assieme a Pieraccioni a recitare nel film Il Ciclone, dove ci ha fatto sognare nei panni della bellissima Penelope. Ha recitato in Paparazzi, nella sitcom Il Mammo, ed è stata scelta anche come attrice nel film Olé. Oltre a questi innumerevoli successi, Natalia ha continuato il suo ruolo di conduttrice e personaggio televisivo: ha partecipato a La sai l’ultima assieme a Gerry Scotty, Paperissima e Campioni di ballo. Ha partecipato addirittura al Festival bar 1997, nei panni di cantante.

Tuttavia, dopo il 2007, la showgirl sembra sparita sia dal cinema che dalla televisione; di lei non si sa più nulla. L’ultima comparsa è stata appunto all’edizione spagnola di Ballando con le stelle. A distanza di tanti anni, l’abbiamo scovata: la showgirl sembra aver fatto una scelta di vita totalmente lontana dai riflettori. Cosa fa ad oggi Natalia Estrada?

La nuova vita di Natalia Estrada

La scelta di abbandonare la televisione, a primo impatto può sembrare il risultato di un ambiente competitivo, in continuo cambiamento. In realtà è stata lei stessa ad abbandonare i riflettori per dedicarsi ad una nuova vita. A raccontarci che fine ha fatto la nota showgirl è stata Antonella Clerici, che su Instagram condivide una foto che la ritrae. Lei stessa ha anche confessato il motivo del suo cambiamento di vita in un’intervista a Dipiù.

La nota showgirl nel 2007 sposa Andrea Mischianti. Nel 2003 Natalia Estrada si dedica alla sua seconda passione: l’equitazione. Nel 2006 fonda l’Italian Western Academy, un’associazione per la promozione dell’equitazione americana. Con il marito Mischianti, gestisce anche un maneggio a Cortazzone, ma non è finita qui: la ex showgirl possiede anche un ranch sulle colline tra Forlì e Predappio.

Natalia Estrada ad oggi ha 50 anni e ha anche nonna di 2 bellissimi bellissimi bimbi, il più piccolo di nome Sacha, secondogenito della figlia Natalia Mastrota.