Incredibile a Uomini e Donne, dopo una vita di scontri ora esce fuori tutto: ‘Ora posso dirlo’

Dopo mesi difficili potrebbe finalmente essere arrivata la pace tra due ex protagonisti del dating show Uomini e Donne: il punto della situazione.

Nello studio di Uomini e Donne sono nate numerose coppie in tutti questi anni. In particolare, i protagonisti del Trono Classico hanno regalato grandi emozioni grazie a scelte davvero sentite. Questo anche se per alcune di loro il lieto fine non è durato per sempre.

Soprattutto questa estate, alcune coppie nate nel programma hanno deciso di prendere strade completamente diverse. In alcuni casi la scelta è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed ha diviso famiglie che sembravano essere solide. Questo è il caso dell’oramai ex coppia formata da Eugenio Colombo e Francesca De Taglia.

Tra i due in questi mesi sono volate accuse e frecciatine al veleno soprattutto sui social ma proprio in questi giorni sembrerebbero essere arrivate alcune timide aperture.

Uomini e Donne, il gesto di Francesca e la reazione di Eugenio

Dopo le accuse di presunti tradimenti e bugie che i due si sarebbero raccontati a vicenda, tra Eugenio e Francesca ci sarebbero stati nuovi sviluppi ed in positivo. In questi mesi ed in qualità di genitori, i due hanno sempre provato a cercare un equilibrio che a quanto pare sembrerebbe essere finalmente arrivato. Alcuni utenti social hanno infatti notato il gesto fatto dall’ex corteggiatrice in occasione della festa del papà.

Dal canto suo invece Eugenio rispondendo alla curiosità di una sua fan ha sottolineato su Instagram. “Buoni rapporti con Francesca? Ora si…nonostante tutto le auguro tanta felicità e di stare bene“. A quanto pare i due avrebbero finalmente deposto la tanto nota “ascia di guerra” per concentrarsi sui loro bambini ma soprattutto sulla loro vita dopo la separazione.

Eugenio e Francesca, come stanno dopo l’addio: gli ultimi sviluppi

Un risvolto che in molti si aspettavano anche perché i due hanno ormai ripreso in mano la loro vita. Eugenio è sempre concentrato sui nuovi progetti lavorativi che lo vedono impegnato come dj. Dal punto di vista sentimentale sono arrivate su di lui diverse segnalazione ma sempre sui social proprio Eugenio ha rivelato di essere libero ma pronto ad innamorarsi ancora.

Francesca dal canto suo sembrerebbe invece essere di nuovo felice accanto ad un uomo più piccolo però di lei. L’ex corteggiatrice ha rivelato di stare bene con lui ma di non aver ancora presentato il suo nuovo compagno ai figli. Tutto sarà fatto a tempo debito e soprattutto secondo le esigenze dei bambini.