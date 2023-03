Federica Pellegrini, la tragica scoperta della malattia: scoppia in lacrime davanti a tutti

Federica Pellegrini sta vivendo un momento di grande gioia assieme al neo marito Matteo Giunta, tuttavia non dimentica la malattia che l’ha colpita.

La nota campionessa, classe ’88, grazie al suo talento ha esordito sia nel mondo sportivo che in quello televisivo. Federica, a soli 16 anni ha conquistato per la prima volta il podio; da quel momento ha regalato numerose vittorie all’Italia. Nel 2008 lascia il segno nella storia del nuoto femminile, vincendo la medaglia d’oro ai giochi di pecchino.

Un successo che è dovuto da una passione che si porta dietro sin da piccola. Pellegrini inizia a nuotare da quando ha solamente 6 anni e da quel momento non si è più fermata, sbarcando anche nel mondo della televisione.

Tuttavia, il suo successo e la determinazione di Federica, l’ha portata anche ad avere qualche nemico. L’estate dell’anno scorso, è stato dedicato a Federica un cartello alquanto provocatorio. Nel lungomare di Jesolo, un “seguace” della nuotatrice ha deciso di esprimersi nei confronti della nuotatrice: “Quella tr… di Federica Pellegrini, campionessa olimpica di arroganza e mitomania”. Ovviamente la Pellegrini ha risposto con garbo a tale messaggio, dimostrando che le parole in questione, sono del tutto irrisorie per lei e frutto di invidia e frustrazione.

Ad oggi la vediamo più splendente del solito, affiancata dal suo neo marito Matteo Giunta. La coppia di sposi sembra infatti, la più amata a Pechino Express. Matteo e Federica partecipano alla gara che vede il superamento di sfide per raggiungere una nota meta asiatica. Le difficoltà della gara prevedono delle difficoltà che mettono a dura prova qualsiasi coppia, tranne loro, i due concorrenti stanno andando alla grande. Federica tuttavia – tra risate e prove da superare – non dimentica la sfida più grande che ha passato alle prese con la sua malattia, che purtroppo ha colpito anche lei in prima persona.

La malattia di Federica Pellegrini

Corre l’anno 2020 e durante una diretta Instagram, la nota nuotatrice racconta i momenti difficili che la stanno travolgendo. Come tutti sappiamo, in quell’anno la situazione Covid-19 era al picco della sua potenza e i sintomi – per chi ha avuto la sfortuna di contrarlo nello stesso anno – hanno lasciato strascichi significativi nella vita quotidiana di molte persone.

“Vi racconto il Covid”, cita come introduzione il video di Fanpage, dove sono state raccolte le sue testimonianze. “Ho dormito anche 20 ore al giorno”, afferma la nuotatrice. Per quanto riguarda la fame, Federica ammette di non aver mai perso l’appetito, anche se lo stesso non si può dire per il gusto e l’olfatto, che ha recuperato a distanza di settimane.

Non è stato un periodo facile per la campionessa, in quanto, oltre al dolore fisico, l’isolamento ha reso questo periodo ancora più complicato, motivo per cui la stessa aggiornava giornalmente i suoi follower del suo stato: questa è stata la sua finestra verso il mondo. Ad oggi la nostra Pellegrini ha superato il brutto periodo, che anche sta volta non ha spento il suo sorriso e la sua determinazione.