Francesco Totti distrutto, il suo amore avvistata mano nella mano con lui: immagini durissime

Francesco Totti faccia a faccia con alcune immagini che non si aspettava di vedere: mano nella mano con lui per strada.

L’ultimo anno si è rivelato essere particolarmente complicato per Francesco Totti dal punto di vista privato. L’ex calciatore ha infatti annunciato, in accordo con Ilary Blasi, la decisione di mettere fine al loro matrimonio dopo tanti anni insieme e tre figli.

Un divorzio che si sta rivelando più difficile del previsto anche perché viziato da un dettaglio non da poco. La decisione di divorziare sembrerebbe essere infatti arrivata dopo la scoperta da parte della conduttrice di un tradimento di Totti ai suoi danni con Noemi Bocchi.

Una questione che rende il clima teso e che rischia di peggiorare se si considera l’ultimo avvistamento che potrebbe far infuriare l’ex calciatore.

Francesco Totti, le immagini di Ilary sono inaspettate: i dettagli

Il settimanale Chi nel suo ultimo numero ha deciso di pubblicare una serie di foto in esclusiva. Nel dettaglio stiamo parlando di scatti con protagonista Ilary Blasi e non solo. La conduttrice è stata infatti vista in compagnia di sua figlia minore Isabel ed il suo nuovo compagno Bastian. Tutti e tre hanno deciso di trascorrere alcune ore serene presso il parco dell’EUR.

Dopo un inizio di relazione sotto traccia, a quanto pare i due adesso hanno scelto di uscire allo scoperto. La coppia ha trascorso insieme una parte di vacanze natalizie con la famiglia della conduttrice. In aggiunta a quanto pare proprio Ilary ha deciso di presentare il suo compagno ai suoi figli che sembrerebbero aver accolto l’uomo a braccia aperte. Queste foto lo confermano ma allo stesso tempo potrebbero aprire l’ennesimo braccio di ferro con Francesco Totti.

Francesco Totti, le ultime sulla sua storia con Noemi Bocchi: il punto

L’ex attaccante potrebbe soffrire di fronte alle immagini di sua figlia felice e mano nella mano con un altro uomo. Allo stesso tempo però anche Totti ha presentato i suoi figli alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. Tutti e cinque hanno anche trascorso insieme in crociera le vacanze del primo dell’anno.

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni l’ex calciatore vorrebbe anche convolare a nozze molto presto con la Bocchi. In questo caso però i temi rischiano di essere ancora lunghi visto lo scontro ancora in corso con Ilary che sembrerebbe essere decisa a rendergli tutto molto più difficile.