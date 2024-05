Richiamati dal Ministero della Salute interi lotti di bevande dai supermercati appartenenti a una nota catena italiana | È allerta, contengono pericolosi allergeni

Il Ministero della Salute ha provveduto a ritirare alcuni lotti di bevande dai supermercati. In essi sarebbero presenti degli allergeni.

Il Ministero della Salute, ancora una volta si trova a dover annunciare il ritiro di alcuni prodotti dal mercato, per via di una loro non conformità rilevata proprio in queste settimane. I controlli post vendita hanno portato alla luce una caratteristica che li rende invendibili e potenzialmente dannosi.

A finire nel mirino dell’attività di controllo, questa volta, sono alcune bevande, vendute in una nota catena di supermercati. Il richiamo di 3 lotti è stato indispensabile, considerando che, a seguito dei controlli sono stati trovati allergeni, nella composizione, che non erano stati mai provati e che potrebbe avere effetti non benefici sui consumatori.

Il ritiro per la presenza di allergeni, viene effettuato ogni volta che, a seguito dei controlli vengono rilevati degli elementi non segnalati sull’etichetta e in grado di mettere in pericolo la salute del consumatore.

Si ricorda a tal proposito che, lo scopo dei controlli stessi, è proprio quello di riuscire a rendere sicuri i prodotti che si acquistano al supermercato. Non è certo la prima volta che succede e ora ad essere colpite sono le bevande finite nel mirino del Ministero della Salute.

Cosa c’era nei prodotti richiamati

Nello specifico di questo caso, all’interno dei prodotti richiamati erano presenti i solfiti. Chi ha intolleranze o allergie a tali elementi mostra, in caso di esposizione, una serie di sintomi, alcuni dei quali sono molto comuni come vomito, diarrea, rossore a livello cutaneo.

Proprio per questo motivo il ritiro del prodotto dagli scaffali è indispensabile, per evitare di danneggiare i consumatori. Le bevande sono state prontamente eliminate dal commercio, raccomandando a china già acquistato il prodotto di riportarlo presso il punto vendita di riferimento.

Il prodotto e i lotti ritirati

Ad essere stati richiamati e quindi tolti dal commercio sono 3 lotti di Spritz a marchio Decò, A comunicarlo proprio il Ministero nella sua nota. Il marchio del prodotto è Decò, la denominazione Decò Spritz 75cl, prodotto nello stabilimento di Asti in Via Valgera.

3 sono i lotti incriminati, che avrebbero un’eccessiva quantità di solfiti, ovvero: L2411002, L2408102 e L2406702.